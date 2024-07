Dia da Pizza: confira pizzarias no DF com promoções especiais na data

Celebrada nesta quarta-feira (10/7), o Dia da Pizza é uma ótima desculpa para se deliciar com uma das massas mais famosas do planeta. Criada no século XVII em Nápoles, na Itália, a pizza ganhou o mundo. Em 1985, um concurso promovido pelo governo de São Paulo para eleger as 10 melhores pizzas paulista tornou-se responsável por instituir a data no estado, que depois se espalhou pelo resto do país.

Tamanho sucesso, o Brasil aparece ao lado dos Estados Unidos no topo do ranking global dos maiores consumidores de pizza. Segundo a Associação Pizzarias Unidas do Brasil, somente na região Centro-Oeste existem cerca de 6 mil pizzarias formais e informais. Em todo o país, esse número chega a aproximadamente 48 mil.



Para celebrar o Dia da Pizza, diversos restaurantes em Brasília estão oferecendo promoções especiais. O Correio preparou uma lista com sugestões para os brasilienses aproveitarem a data com muito sabor.

Pizza Hut

Nesta quarta-feira, a Pizza Hut traz uma promoção especial para os #HUTLOVERS. No Dia da Pizza, clientes que têm tatuagem de pizza podem retirar uma pizza individual de pepperoni gratuitamente. A promoção é válida para todas as unidades da loja no balcão, sujeita à disponibilidade e ao estoque limitado.

Armazém do Juca

O Armazém do Juca, localizado em Taguatinga, preparou uma promoção especial e acessível para a data. No dia 10 o rodízio, tradicionalmente de R$ 42,90, sairá por R$ 24,90. Para aproveitar a promoção o cliente precisa adquirir o voucher pelo site www.armazemdojuca.com.br.

Vegan-se

Para celebrar o Dia da Pizza, a Vegan-se, localizada na Asa Norte, oferece uma promoção especial para quem tem restrição alimentar quanto ao consumo de carne. Na loja física e no site, as pizzas grandes (8 pedaços) estarão com um desconto de 20%, saindo de R$ 60 por R$ 48. O cardápio inclui opções deliciosas como chocolate com morango, banana com canela e queijo, frango vegano e calabresa vegana. Aproveite essa oportunidade para saborear pizzas veganas de alta qualidade a preços promocionais.

Nonna Madalena

A Nonna Madalena, localizada no Complexo Gastronômico e Cultural Bosque Park, na Asa Norte, aproveita a época de festas juninas para preparar receitas especiais, como as pizzas Caipira e de Churros. No dia 10 de julho, quem escolher uma pizza grande ganha uma pizza média doce. A promoção só é válida presencialmente.

Pedacinho Pizzas

Para celebrar o Dia da Pizza, a Pedacinho Pizzas preparou uma promoção válida para a unidade do Sudoeste e da Asa Norte. Na compra de uma pizza grande (qualquer sabor) o cliente ganha uma mini de doce. A oferta é válida para consumo no local e retirada. Promoção não cumulativa com outras promoções.

Pedacinho Pizzas (foto: Thamires Gomes (@sundayslices))

Alfredo’s Pizzaria

Em comemoração ao Dia da Pizza, a Alfredo’s Pizzaria preparou uma promoção especial para a quarta-feira (10/7). Durante uma hora, das 18h30 às 19h30, os clientes poderão saborear fatias de pizza por apenas R$ 3,00, com limite de quatro fatias por compra, sendo permitido comprar mais de uma vez. Além disso, qualquer pizza grande estará disponível por R$ 49,90. A promoção é válida para delivery próprio, consumo no local ou retirada na loja, com unidades na Asa Norte, Asa Sul e Sobradinho.

Dom Bosco

Em comemoração ao Dia da Pizza, a tradicional Pizzas Dom Bosco, em operação desde 1960, está oferecendo uma promoção especial em sua unidade da 414 Sul. Nos dias 9, 10 e 11 de julho, as pizzas médias estarão disponíveis por apenas R$ 45,00.

Casa Baco

Eleito o Melhor Restaurante do Centro-Oeste em 2024 pela revista Prazeres da Mesa, a Casa Baco apresenta promoções para comemorar a data. Uma delas será a Pizza Sofi — criada na filial da pizzaria em Lisboa —, que combina o melhor dos sabores portugueses com um toque brasileiro. A pizza, elaborada com ingredientes selecionados como queijo serra da estrela, chouriço português e crumble de torta de amêndoas, está disponível por R$ 99,00.

A casa é comandada pelo chef Gil Guimarães e conta com duas unidades no Brasil, sendo uma no Casa Park e outra no Mané Mercado



Casa Baco fez homenagem a pizza de Lisboa (foto: Divulgação)

Los Santos Pizza & Pão

Reconhecida pela qualidade e autenticidade, a Los Santos Pizza & Pão, com unidade na Asa Norte, preparou uma promoção especial para homenagear os sabores clássicos: Margherita e Calabresa. Na data comemorativa, as duas pizzas grandes saem por R$99,90.

“A pizza é muito mais que alimento, ela traz memória afetiva para muitas pessoas, nos aniversários, nas formaturas, ou até em casa com a família. Poderia dizer que a redonda já criou suas raízes na cultura brasileira. O que melhor do que os sabores clássicos para honrar esse prato marcante”, convida Thiago Leopoldino, chef à frente da casa.

Pizza à Bessa

No Dia da Pizza, a Pizza à Bessa, localizada na 214 Sul, terá promoção no valor do rodízio, que vai sair por 54,90. A dica é fazer reserva para garantir lugar e aproveitar a promoção.

Valentina Pizzaria

A Valentina Pizzaria está com uma surpresa especial para celebrar o Dia da Pizza. Na quarta-feira (10/7), todos que visitarem uma das unidades - 214 Norte, 310 Sul ou Lago Sul - e comprarem uma pizza grande, ganharão um voucher para uma pizza doce pequena, que poderá ser utilizado na próxima visita.

Don Romano

Com mais de 35 anos de história, a Don Romano, com unidades em Águas Claras, Lago Sul e Asa Norte, conta com opções especiais para celebrar a data. A saborosa Pizza Floratta, que acompanha coração de Alcachofra marinada em azeite e pimenta roxa, presunto de parma e parmesão, está nos preços de R$ 73 a pequena; R$ 89 a média; e R$ 105 a grande.

Outra alternativa é a Pizza Caprese com mozzarela scala, tomate, mozzarela de búfala, manjericão e molho pesto, nos valores de: R$ 68 a pequena; R$ 84 a média e R$ 96 a grande.

Para quem prefere doce, a pizza de banana, canela e chocolate branco, pode ser encontrada nos valores de R$ 68 a pequena, R$ 84 a média e R$ 96 a grande.