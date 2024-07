Veja a classificação geral dos circuitos de quadrilhas juninas de Brasília

Os circuitos das entidades de quadrilhas juninas do Distrito Federal e entorno chegam à reta final. Neste final de semana, dias 12, 13 e 14 de julho, enquanto o grande público conhecerá a campeã da União Junina do Distrito Federal e Entorno (União Junina DFE), no Estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia, a Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e entorno (LinqDFE) realizará a penúltima etapa de competições, no estacionamento da Administração Regional do Paranoá. Já a terceira etapa da Federação das Quadrilhas Juninas do DF e entorno ocorrerá no próximo final de semana, dias 19, 20 e 21 de julho, em Samambaia. Os eventos são gratuitos e terão início às 18h. Além das quadrilhas, conta com apresentação de trios de forró e feira com comidas regionais.

Confira a classificação geral das entidades:

LinqDFE - Grupo Especial



1. Formiga da Roça - 419,7

2. Arroxa o Nó - 419,1

3. Ribuliço - 417,6

4. Mala Véia - 415,7

5. Xamegar - 415,6

6. Arraiá dos Matutos - 414,6

7. Pinga em Mim - 414,5

8. Eita Bagaceira - 413,9

9. Caipirada - 413,8

10. Rasga o Fole - 413,8

11. Coisas da Roça - 413,2

12. Amor Junino - 412,8

13. Fornalha - 411,5

14. Xem Nhem Nhem - 409,7

15. Xique Xique - 409,7

LinqDFE - Grupo Acesso

1. Chinelo de Couro - 593,6

2. Vai mas não vai - 591,7

3. Espalha Brasa - 582,8

4. Matingueiros do Sertão - 582,5

5. Os Caboclos do Sertão - 581,9

6. Tico Tico no Fubá - 581,4

7. Bamboleá - 282,0



Classificadas para a final na União Junina DFE

1. Pau Melado

2. Arraiá Chapéu de Palha

3. Santo Afonso

4. Arcanjos do Cerrado

5. Chamego Bom

6. Arrasta Pé

7. Êta Peleja

8. Arriba Saia

9. Estrela de Fogo

10. Chapéu de Palha

FequajuDFE

1. Sabugo de Milho - 219,3

2. Si Bobiá a Gente Pimba - 219,2

3. Paixão Cangaço - 218,5

4. Êta Lasquêra - 217,3

5. Sanfona Lascada - 216,7

6. Aquarela Nordestina - 216,4

7. Pula Fogueira - 215,4

8. Elite do Cerrado - 213

9. Segue o Fogo - 211,0

10. Triscou Queimou - 210,5

11. Filhos do Sertão - 209,1

12. Vira e Mexe - 204,9

13. Oxente Vixe - 202,8

14. Saca Rolha - 200,9

15. Flor do Mamulengo - 197,2