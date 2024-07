Receita investiga sonegação em maquininhas de bares e restaurantes

Fiscais da Receita recolheram as máquinas para investigar a movimentação financeira e a eventual sonegação de valores não declarados - (crédito: SEEC/Divulgação)

Auditores da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realizaram investigações em máquinas de pagamento dos bares e restaurantes da Asa Sul, Asa Norte e do Sudoeste. A operação foi realizada na noite de quarta-feira (17/7), com a finalidade de combater a sonegação de impostos na capital federal.

O foco principal da ação de rotina foram máquinas de cartão de crédito e pix, que resultaram na apreensão dos aparelhos de pagamento para analisar a arrecadação. Ao todo, cinco estabelecimentos receberam a visita da Receita nas regiões. Em três, os fiscais encontraram irregularidades e donos foram notificados.

Segundo o coordenador de Fiscalização Tributária da Seec, Silvino Nogueira Filho, as operações da Receita não ocorrem apenas nas vias e rodovias do DF, mas também em estabelecimentos comerciais. De acordo com Nogueira, durante todo o mês de julho, a equipe visitará bares, restaurantes e eventos. O foco são máquinas de cartão e a possível sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Ao todo, 16 auditores participaram da operação conduzida pela Gerência de Auditoria Tributária (GEAUT), em parceria com a Gerência de Monitoramento e Auditorias Especiais (GEMAE), sob o comando da Coordenação de Fiscalização Tributária (COFIT).