Circuitos de quadrilhas juninas: confira a classificação geral

A campeã de Brasília pela Liga de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LinqDFE) será conhecida neste fim de semana — dias 19, 20 e 21 de julho. No Grupo Especial, a disputa está acirrada entre as juninas Formiga da Roça, de São Sebastião, e Arroxa o Nó, do Paranoá. No grupo de acesso, a quadrilha Vai mas Não Vai, de Luziânia (GO), está na liderança, seguida pelas quadrilhas Chinelo de Couro e Tico Tico no Fubá. A grande final será no estacionamento do Estádio Elmo Serejo Farias, em Taguatinga. Também no fim de semana haverá a terceira etapa classificatória dos grupos da Federação de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (FequajuDFE), no estacionamento da Castelo Forte, em Samambaia. Os dois eventos são gratuitos e terão início às 18h30. Além das apresentações, haverá shows de trios de forró e praça de alimentação com comidas regionais.

Confira o ranking geral

LinqDFE - Grupo Especial

1. Formiga da Roça — 629,5

2. Arroxa o Nó — 629,1

3. Ribuliço — 627,5

4. Xamegar — 624,8

5. Mala Veia — 624,3

6. Arraiá dos Matutos — 623,0

7. Rasga o Fole — 622,8

8. Pinga em Mim — 622,8

9. Caipirada — 622,3

10. Coisas da Roça — 621,9

11. Eita Bagaceira — 621,8

12. Amor Junino — 621,6

13. Fornalha — 619,2

14. Xique Xique — 616,2

15. Xem Nhem Nhem — 614,4

LinqDFE - Grupo de Acesso

1. Vai mas Não Vai — 888,5

2. Chinelo de Couro — 885,3

3. Tico Tico no Fubá — 880,3

4. Espalha Brasa — 878,6

5. Os Caboclos do Sertão — 876,3

6. Matingueiros do Sertão — 871,9

7. Bamboleá — 576,1



FequajuDFE

1. Sabugo de Milho e Si Bobiá a Gente Pimba — 438,8

2. Paixão Cangaço — 437,3

3. Êta Lasquêra — 435,9

4. Sanfona Lascada — 434,7

5. Aquarela Nordestina — 432,1

6. Elite do Cerrado — 431,2

7. Pula Fogueira — 430,1

8. Segue o Fogo — 423,9

9. Triscou Queimou — 427,7

10. Vira e Mexe — 416,9

11. Filhos do Sertão — 416,5

12. Saca Rolha — 413,1

13. Oxente Vixe — 412,4

14. Flor do Mamulengo — 404,0