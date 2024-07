Sobradinho recebe a sexta edição de passeio ciclístico gratuito

A sexta edição do passeio ciclístico — organizada pelo Matsumoto Centro Médico, DETRAN, Corpo de Bombeiros e Polícia MIlitar — tem 6,5 km de percurso. O evento ocorre neste sábado (3/8), entre 7h30 e 12h, tendo como ponto de encontro o Matsumoto Centro Médico, Quadra 05, CL 1, Loja 1-4. A inscrição é gratuita pelo site do Sympla. A expectativa é reunir cerca de 500 pessoas.

Para participar é necessário entregar 1 kg de alimento não perecível (de preferência leite em caixa) e três itens de higiene pessoal (escova de dentes, pasta de dentes, sabonete, shampoo) que serão revertido para o Lar dos Velhinhos Bezerra de Menezes, instituição que abriga 74 idosos de ambos os sexos, sem condições de autossustento, em regime de longa permanência.

Após a doação, o participante receberá uma pulseira de identificação que deverá permanecer em seu punho durante todo o percurso que dará direito ao kit do participante e a participar dos sorteios que ocorrerem ao final do evento.

A saída para o passeio ciclístico será pontualmente às 9h. A concentração ocorre das 7:30 até às 08:40 e, após este horário, as inscrições estarão abertas a todos que tiverem interesse em participar, mediante a doação dos itens. Antes do passeio, às 7:30 o evento irá proporcionar atividades físicas e brincadeiras de educação no trânsito para as crianças.

Crianças a partir de 8 anos podem participar, desde que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis.





Serviço

6º passeio ciclístico de Sobradinho

Data: 3 de agosto de 2024

Horário: 7h30 às 12h

Local: Matsumoto Centro Médico — Quadra 05, CL 1, Loja 1-4, Sobradinho-DF

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/6-passeio-ciclistico-matsumoto/2524340