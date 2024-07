Evento discute os impactos da IA na informação e as experiências de regulação

Para discutir o uso de inteligência artificial em contextos eleitorais e seus impactos nos processos democráticos, a Casa Thomas Jefferson realiza um evento gratuito com a presença de palestrantes internacionais e nacionais. O debate ocorre no dia 8 de agosto, às 09:30, na Casa Thomas Jefferson (706 Sul) e as inscrições podem ser feitas no sympla.

A apresentação também mostrará como o uso da IA pode influenciar na integridade da informação, na credibilidade do jornalismo e algumas experiências de regulação e uso desta tecnologia no Brasil e nos EUA. A palestra conta com a parceria do Redes Cordiais com o ITS- Rio, em colaboração com a Embaixada dos Estados Unidos (EUA) no Brasil, em homenagem aos 200 anos de relacionamento entre os dois países.

No decorrer do evento, os organizadores e palestrantes apresentarão o curso virtual gratuito Jornalista.IA: desafios, oportunidades e o futuro eleitoral, que já está com as inscrições abertas no link https://www.sympla.com.br/evento/jornalismo-ia-como-a-inteligencia-artificial-esta-moldando-eleicoes/2544571?referrer=somos.itsrio.org

Haverá transmissão no YouTube e o encerramento da apresentação está marcado para as 12h.

Serviço

Data: 08 de agosto (quinta-feira)

Local: Casa Thomas Jefferson (706 Sul)

Horário: o evento iniciará às 09h30, com um café da manhã de boas-vindas. Encerraremos a programação às 12h30.