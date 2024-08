CLDF promove exposição sobre potencial econômico do cânhamo

Será realizada no hall de entrada da Câmara Legislativa (CLDF) uma exposição sobre o cânhamo, a cepa da cannabis mais fibrosa e que não possui efeitos psicotrópicos. A apresentação, proposta pelo deputado distrital Max Maciel (PSol), integra a mobilização em prol da regulamentação e incentivo à produção nacional da planta.

A exposição ocorrerá entre os dias 5 e 22 de agosto. Segundo a assessoria do parlamentar, a mostra reunirá produtos extraídos do caule do cânhamo, como madeira (hempwood), tijolo (hempcrete), bioplástico, papel e vestuário.

Max Maciel destaca que o objetivo da exposição, uma iniciativa do Instituto InformaCann, é destacar o potencial do cânhamo, desde fitoterápicos e suplementos alimentares, até aplicações na construção civil, mostrando como essas oportunidades podem ser desenvolvidas sem depender do tetraidrocanabinol (THC).

"Queremos enfatizar o valor da pesquisa e da ciência para entender o uso medicinal e recreativo do THC, especialmente em relação a distúrbios como a esquizofrenia, apostando na redução de danos e na saúde mental", detalha o deputado.

O parlamentar defende que não há motivos para que o cânhamo seja restringido no país, uma vez que não possui efeito psicoativo e, portanto, não pode ser usado na produção de entorpecentes. "Nosso foco é desmistificar o cânhamo, mostrando que suas aplicações vão muito além do que se imagina, e defender a descriminalização para evitar o encarceramento por pequenas quantidades", conclui Max Maciel.

Agenda

Na agenda da Câmara Legislativa para segunda-feira (5/8), além da exposição sobre o cânhamo, haverá uma sessão solene em homenagem ao Dia do Motociclista, de autoria do deputado Jorge Vianna (PSD), e uma reunião pública sobre cuidados com a saúde mental de crianças e adolescentes PcD, proposta pelo deputado Fábio Felix (PSol).

Todas as atividades previstas, com permissão da Mesa Diretora, serão transmitidas pela TV Câmara Distrital no YouTube.