Memórias para o futuro

Criatividade, lembranças e artes visuais. A CasaCor Brasília está de volta pela terceira vez consecutiva na Arena BRB Mané Garrincha, um dos principais pontos turísticos e arquitetônicos da capital federal. A 32ª edição começa amanhã e vai até 16 de outubro. Este ano, o espaço conta com 43 ambientes assinados por 71 profissionais e traz como principal abordagem a importância de resgatar a ancestralidade para o presente e o futuro. Com o tema De presente, o Agora, os projetos ressaltam o legado que será deixado para as próximas gerações.

O evento traz muitas novidades e uma estrutura impecável. O público, de fato, pode criar várias expectativas para mais um ano de CasaCor com as galerias de arte e operações gastronômicas assinadas por três chefs renomados: o dinamarquês Simon Lau, o francês Guillaume Petitgas e o brasiliense Thiago Paraiso. De acordo com Eliane Martins, uma das organizadoras do evento, a proposta carrega como objetivo o retorno para as raízes de cada um.

"Queremos mostrar que o que fazemos agora será lembrado no futuro. É relembrar a ancestralidade, as suas raízes, para podermos avançar. A CasaCor, nesta edição, vem com essa pegada. Procuramos, também, valorizar o que temos em Brasília, de artes visuais. Fizemos trabalho com galeristas especiais e trouxemos o pessoal de Ceilândia para fazer uma exposição de fotografia", destaca Eliane. Cada arte, de maneira crucial, se correlaciona com a arquitetura.

Desde o modo como o quadradinho é retratado nas paredes dos projetos de interiores até as cores que ilustram a capital federal, o espaço mostra o design brasiliense, vivo e feito pelas mãos daqueles que nasceram no berço da cidade, e valoriza uma cultura que é reconhecida nos quatro cantos do país. Tudo isso, claro, misturando histórias bonitas e reais, sobretudo com homenagens para familiares ou grandes artistas da música brasileira. Essa união faz com que a 32ª edição seja uma das mais emocionantes.

Na visão de Eliane Martins, conferir o trabalho desses profissionais fantásticos é elevar, ainda mais, a importância desse fenômeno cultural que é Brasília. "Esse pensamento deixa nosso futuro muito forte. Todos os anos temos um desafio de fazer um evento melhor, trazendo novidades. A nova configuração deu uma maior visibilidade ao estádio, ficou arejado e respira bem. Na parte gastronômica, caprichamos bastante. Virou quase um passeio tudo isso. Temos vistas maravilhosas e queremos valorizar os produtos da região. Esse será o futuro que vamos deixar", comenta a organizadora.

Prêmio

O Correio Braziliense e a CasaCor Brasília apresentam a 7ª edição do maior e mais prestigiado prêmio de decoração do Centro-Oeste. A partir dos júris popular e técnico, o Prêmio reconhece e divulga os melhores projetos de decoração, design e paisagismo. Em quatro categorias, a premiação destaca a criatividade e a inovação de profissionais da área. A votação estará aberta a partir de 30 de agosto no site www.correiobraziliense.com.br/casacor2024.

Para Eliane, essa parceria é uma forma de consagrar todos os profissionais, além de trazer muita visibilidade ao cenário de decoração e projetos de interiores. "Esse movimento é muito bacana. Isso valoriza o evento e os arquitetos. Todo mundo entra, vai votar e conhece um pouco de cada trabalho. Acredito que esta será outra edição muito bem-sucedida. Fica o convite para as pessoas aparecerem aqui", acrescenta a organizadora do evento. O funcionamento da mostra é de terça a domingo, com acessibilidade total, inclusive, para portadores de deficiência visual e auditiva.