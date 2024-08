Ciao, bella! A noite brasiliense da última segunda-feira foi tomada por ítalo-brasileiros que celebravam os 150 anos de imigração italiana para o nosso país. Na Câmara Legislativa do DF, todos se reuniram para a abertura da exposição Aída Colorida, de Kleber Cianni — que também homenageou agosto, o mês da primeira infância — e, depois, para uma sessão solene, proposta pela deputada Paula Belmonte. Logo após, a festa continuou do jeitinho italiano: com bons vinhos, conversas alegres e deliciosas pizzas. Filhos, netos, duplos cidadãos e autoridades, como Paco Britto e o cônsul da Embaixada da Itália, Andreas Desogus, compareceram à celebração. A mostra estará disponível para visitação até 23 de agosto, de segunda a sexta-feira.

Já é tempo de CasaCor

Brasília é um paraíso para os admiradores de arquitetura. Passeando pelas ruas, obras de grandes artistas compõem a paisagem, um verdadeiro museu a céu aberto. Assim, não é a toa que tantos brasilienses sejam entusiastas do design e das belas edificações. Dessa forma, a inauguração da CasaCor Brasília é um evento esperado. É dada a largada para apreciar o que há de mais moderno no design brasiliense e se encantar pelos ambientes. Para quem estava ansioso, anime-se. Já está aberta a edição deste ano. Na manhã de ontem, o evento recebeu alguns convidados para celebrar, em um brunch, o início da temporada CasaCor Brasília. Foi possível conferir os ambientes decorados em primeira mão e se deliciar com uma mesa de aperitivos, enquanto brindavam à abertura.

Mulher: símbolo de resiliência

Na última semana, o Instituto Reciclando Sons completou 23 anos. Para comemorar, a maestrina, fundadora e diretora da instituição, Rejane Pacheco, recebeu amigos, parentes, entidades e voluntários para um evento, onde homenageou aqueles que ajudam ativamente as crianças e adolescentes da fundação. Na ocasião, também entregou um Ipê do Cerrado — como representação de resiliência — a algumas mulheres. Entre elas, a segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, e a jornalista Kátia Cubel.

Agenda

Lançamento do Manhattan Shopping

O Manhattan Shopping é o empreendimento mais recente de Águas Claras e promove, no sábado, das 10h as 15h, um brunch exclusivo para apresentar a evolução da obra a empresários e investidores. O evento ocorrerá na Avenida Araucária e contará com uma performance especial do Jazz Quarteto, com músicas da Orquestra Sinfônica.

Cine Open Air

» De 22 a 25 de agosto, o Shopping Iguatemi Brasília promove uma experiência diferente de cinema. A primeira edição do Cine Open Air trará diversas sessões para assistir filmes — muitos que ainda estão em cartaz — em um espaço a céu aberto, com cadeiras VIP e um mega telão. Para quem se preocupa com o frio, haverá mantas, almofadas e aquecedores. Os ingressos estão disponíveis no site bileto.sympla.com.br/cineopenair.

Pagode dos Prazeres

» A próxima edição do Pagode dos Prazeres promete muita música animada e open bar para celebrar o aniversário da banda brasiliense Doze Por Oito. O show ocorre em 24 de agosto e será ao ar livre, no estacionamento Ana Lídia, no Parque da Cidade. Os ingressos podem ser adquiridos no site ingresse.com/pagode-dos-prazeres-na-pressao-ideal.

Retiro de bem-estar

» Um evento diferente, focado em autocuidado, ocorre na capital de 15 a 18 de quinta-feira a domingo: o Dreams Escape é um retiro de bem-estar, para conectar-se com seu corpo e deixar o estresse de lado. Na programação estão inclusos yoga, spa natural, ateliê botânico, massagem, cacau medicinal. A experiência será no oásis brasiliense Alecrim Dreams. Para saber mais, acesse instagram.com/alecrim_dreams.

Exposição fotográfica

» O Dia Mundial da Fotografia será celebrado em 19 de agosto, no mesmo dia em que o Foto BSB — 3º Festival de Fotojornalismo de Brasília inaugura a exposição Bem querer: O olhar terno de Ripper, de João Ripper; e o lança o livroJoão Ripper e nós: Comunidades tradicionais, a sabedoria dos nossos povos. Durante a abertura, haverá também aulas de fotografia. A mostra estará em cartaz com entrada gratuita até 29 de setembro, na Galeria do Espaço Cultural Ary Barroso, no Sesc da 504 Sul.

Água é arte

» O Museu de Arte de Brasília (MAB) está com uma nova exposição. Até 3 de novembro, visitantes poderão conferir a mostra Espelhos D'Água, com 30 obras da artista Vera Reichert. Entre elas, fotografias, experiências imersivas e esculturas. A visitação está aberta de quarta a segunda-feira, de 10h às 19h, e a entrada é franca.