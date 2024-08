Cidade recebe a 1ª edição do Brasília Boat Show 2024 na Orla da Concha Acústica

Em um ambiente acolhedor às margens do Lago Paranoá, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), inaugurou nesta quarta-feira (14/08) a 1ª edição do Brasília Boat Show 2024, na Orla da Concha Acústica. O evento tem o objetivo de fortalecer o turismo náutico na cidade e segue até o dia 18 de agosto, prometendo ser o maior do setor no Centro-Oeste.

O chefe do Executivo local destacou que a capital tem todas as condições para expandir ainda mais no setor de turismo. “O Lago Paranoá é a alma de Brasília e precisamos incentivar cada vez mais o turismo náutico no DF. Este é o primeiro de muitos eventos que ainda virão. É a maior feira nacional de esportes náuticos”, afirmou Ibaneis. “Sou apaixonado por esse tipo de encontro. Está muito bem organizado e com certeza a população vai aproveitar”, completou.



Neste ano, a feira já foi realizada no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e agora em Brasília. Depois, seguirá para São Paulo, Bahia e Paraná.



O Secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, ressaltou que um dos objetivos do evento é promover o Lago Paranoá. “Brasília possui a segunda maior frota náutica do país, representando 15% do mercado nacional. A cidade atende proprietários de regiões como Tocantins, Mato Grosso e Goiás, que vêm aqui registrar suas lanchas. Além do evento, procuramos agregar atividades secundárias, como mergulho”, afirmou. “Lembrando que enfrentamos muitos dias sem chuva em um clima muito seco, o que torna o lago ainda mais atraente. Portanto, é essencial fomentar o uso deste espaço”, assegurou.





























O presidente do Iate Clube de Brasília, Luís André Reis, afirmou que o evento tem grande potencial devido à forte conexão da cidade com a náutica. “Mesmo estando a mil quilômetros do mar, temos uma frota náutica impressionante, com veleiros e barcos a motor. A presença de tantos fabricantes demonstra a pujança do mercado e a demanda dos compradores. A realização do Boat Show pela primeira vez na história da cidade é fundamental para o nosso turismo e para o lazer dos brasilienses”, contou.



Durante cinco dias, os visitantes poderão desfrutar de barcos em exposição na água e em terra, equipamentos e acessórios náuticos, uma área gastronômica, shows ao vivo e palestras sobre conteúdo náutico, além de tecnologia embarcada, minipraia e aulas de mergulho e remo.



O presidente da Associação Brasileira de Construção de Barcos e Suplementos (Arcobar), Eduardo Colunna, acredita que há muito potencial para crescimento na cultura náutica e destacou que o país hoje dispõe de produtos de primeira linha. "Com certeza, este é o primeiro de muitos passos que ainda estão por vir. O Lago Paranoá é um local muito especial."

Serviço

Brasília Boat Show 2024



De 14 a 18 de agosto



Quarta a sexta: 12h às 21h



Sábado e domingo: 11h às 21h



Na Orla da Concha Acústica



Ingressos gratuitos no site brasiliaboatshow.com.br