Morre o advogado Peter Alexander Lange, aos 44 anos

Faleceu, nesta terça-feira (20/8), o advogado e chefe da assessoria jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do DF (Crea-DF), Peter Alexander da Costa Lange, aos 44 anos. A causa da morte não foi revelada pela família.



Ao longo da carreira, Peter ganhou destaque como profissional sênior com atuação em direito empresarial. Além disso, trabalhou na análise de riscos jurídicos nas áreas do direito tributário e trabalhista em tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça) e Tribunal de Contas da União e, também, integrava a Comissão de Direito Empresarial da OAB-DF.



“As diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentam o falecimento do advogado e chefe da Assessoria Jurídica do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal (CREA-DF), Peter Alexander Lange. Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as)”, lamentou a OAB-DF.



Nas redes sociais, o Crea-DF se manifestou e destacou os relevantes trabalhos prestados pelo advogado, citando as reestruturações da área jurídica em empresas privadas e públicas e a implementação de processos, modelos e controles. “O Crea-DF, na figura de sua presidente Adriana Resende, presta os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor.”