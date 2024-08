Contra violência de gênero, banco vermelho é exposto no centro da capital

Banco vermelho contra a violência de gênero é exposto no Conjunto Nacional - (crédito: Vinícius de Melo/ SMDF)

Na tarde desta sexta-feira (23/8), a Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) lançou uma instalação artística e interativa em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV) e a administração do shopping Conjunto Nacional. A exposição, que ficará aberta até 31 de outubro, visa aumentar a conscientização sobre a violência contra a mulher e sua erradicação.

A instalação consiste em um banco gigante pintado de vermelho, que vai além de uma simples peça de arte urbana. O banco exibe uma placa informativa sobre as formas de violência descritas na Lei Maria da Penha e inclui um QR Code que direciona para o texto completo da legislação, além de divulgar canais de apoio para mulheres em situação de violência. A ideia é que o banco não apenas atraia a atenção, mas também funcione como um ponto de reflexão para encorajar as vítimas a romperem o ciclo de violência.



Giselle Ferreira, secretária da Mulher, destacou a importância da ação para promover uma visão mais crítica e empática sobre a violência doméstica e que trazer ações de conscientização para o público é fundamental para garantir o acesso às políticas públicas.



O Instituto Banco Vermelho (IBV), que lidera a campanha, é uma organização sem fins lucrativos dedicada a eliminar o feminicídio no Brasil. A entidade utiliza elementos urbanos, como bancos e placas de trânsito, para promover mensagens de prevenção.



A cerimônia contou com a presença das secretárias da Mulher de diversos estados: Lídia Moura (Paraíba), Juliana Gouveia (Pernambuco), Mardhia El-Shawwa (Acre), Maria Silva (Alagoas) e Maria Mirani (Superintendência de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso).