Atletas olímpicos candangos são imortalizados por suas conquistas

Ketleyn repete êxitos no judô - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os homenageados, nesta terça-feira (27/8), na sede do poder Legislativo do Distrito Federal, integram o seleto grupo dos que entraram para a história da região por suas vitórias esportivas.

A moradora de Ceilândia Ketleyn Quadros conquistou o bronze na disputa por equipes mistas de judô, em 3 de agosto. A judoca repetiu a experiência de Pequim 2008. Há 16 anos, quando experimentava a ascensão da carreira, faturou o mesmo lugar, porém, na disputa individual da categoria feminina até 57kg. Em Paris 2024, a atleta lutou em outra categoria com concorrentes de até 70 kg.

Em 30 de julho, Caio Bonfim também fez história: garantiu a inédita medalha de bronze, para o Brasil, nos 20km da marcha atlética. Em 2016, nos jogos do Rio de Janeiro, o morador de Sobradinho quase conseguiu, alcançou a quarta colocação na mesma modalidade. Ao voltar ao Brasil, ele foi recebido no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek por mais de cem admiradores.

"Espero ser inspiração para que, amanhã, sejam vocês os homenageados. Nosso quadradinho é um celeiro de técnicos e atletas", declarou Ketleyn às crianças e adolescentes na CLDF.

Caio Bonfim pediu mais atenção para o esporte. "Para viver do esporte não pode ser pelo dinheiro, é pelo amor. Assistam ao trabalho que transforma vidas. A gente é uma potência e pode ser muito mais, com várias Ketleyns no judô", disse aos parlamentares.