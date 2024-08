Festival Brasília sobre Rodas é atrativo para amantes de carros na capital

João Victor Coqueiro e João Coqueiro foram os convidados do Podcast do Correio para falar sobre o Festival Brasília sobre Rodas e o automobilismo na capital - (crédito: CB/D.A. Press)

Há quem diga que carros clássicos não dirigem, eles desfilam, mas também é correto afirmar que estarão presentes para serem admirados na 7ª edição do Festival Brasília sobre Rodas, que ocorre de quinta (29/8) a domingo (1/9), no Pontão do Lago Sul. Prato cheio para os fãs de automóveis, o evento gratuito terá exposição de veículos de diversas épocas, atividades interativas e atrações musicais para receber o público. João Coqueiro e João Victor Coqueiro, pai e filho organizadores do evento, estiveram no Podcast do Correio para dar mais detalhes sobre.

“Vamos ter carros desde 1929 até os anos 1980. As pessoas vão encontrar uma exposição muito exclusiva, algo que é raro de se ver. Sempre tentamos reviver essa memória de Brasília dos carros, então vamos estar contando a história da cidade em relação ao automobilismo, junto do Centro de Documentação do Correio Braziliense (CEDOC). Vai ter oficina para crianças, música com participação do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP). Tem atração para a família inteira em um evento gratuito”, explicou João Victor.

Para fazer a festa do apaixonado por carros, a forma de reunir o que tem de mais antigo e mais raro quando o assunto é veículos no Brasil foi aproveitar a influência do antigo idealizador, o senhor Coqueiro, pai de João Coqueiro. Com itens cedidos por colaboradores veteranos, de até 98 anos, e da garotada de 18 anos, a exposição terá de tudo um pouco.

“Vamos ter carros muito exclusivos, Cadillacs, até Hot Rods, que são carros customizados, feitos em oficinas especializadas nos Estados Unidos. Posso dizer que o meu predileto, e acho que de muita gente também, é o Ford GT40, do expositor Paulo Afonso. É um ícone, um carro que conseguiu bater a Ferrari na corrida de Le Mans. Para mim, que sou piloto, gosto de velocidade e de um carro antigo, é a combinação perfeita”, contou João Victor.

Para quem gosta das novidades, o festival também terá opções de motos, das clássicas às modernas, e outras versões mais atuais, como Ferraris e Lamborghinis. Ainda assim, a preferência é priorizar os mais antigos, que terão as histórias contadas com jornais da época, disponibilizados pelo CEDOC do Correio Braziliense. Além disso, pilotos da velha guarda de Brasília serão homenageados.

A dupla de organizadores também relembrou a inauguração do Autódromo de Brasília, o histórico do automobilismo na cidade, planos futuros e o cenário brasileiro nas principais categorias de corrida do mundo, do kart à Fórmula 1. Confira na íntegra tudo que foi conversado na edição desta quarta-feira (28/8) no Podcast do Correio.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima