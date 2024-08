Incêndio em Valparaíso: homem que aplicou impermeabilizante em sofá recebe alta

28/08/2024-Brasília - DF - Valparaiso- GO, caso do incêndio em um apartamento que deixo três vítimas fatais no Condomínio Parque das Árvores-Perícia em andamento no apto de Valparaíso - (crédito: Material cedido ao Correio Braziliense)

O prestador de serviço que estava internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) após o incêndio que consumiu um apartamento e deixou três mortos recebeu alta. Renan Lima Vieira aplicava um impermeabilizante no sofá da casa das vítimas e também sofreu queimaduras, mas conseguiu escapar com vida. As vítimas fatais foram: Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, Luiz Evaldo, 28, o filho do casal, o bebê Léo, de 19 dias, e o cachorro da família.

A tragédia ocorreu por volta das 10h20 de terça-feira (27/8), no condomínio Parque das Árvores, em Valparaíso de Goiás. As causas do fogo ainda são investigadas pela Polícia Civil (PCGO). Até o momento, os investigadores levam em conta duas hipóteses: vazamento do encanamento do gás de cozinha ou do material utilizado para impermeabilizar o sofá.

Durante o incêndio, Graciane e o marido teriam pulado da janela do sétimo andar com o bebê e o cachorro para escapar das chamas. No entanto, uma análise da perícia da Polícia Técnico Científica pode indicar que as vítimas sofreram uma queda acidental. A conclusão depende de laudos.

Ao Correio, o advogado Paulo Henrique, que representa a família de Luiz Evaldo, confirmou que Renan teve alta do hospital. Ele estava internado no Centro de Queimados do Hran. A mãe de Graciane também conseguiu sair do apartamento a tempo e permanece sob os cuidados médicos no hospital. “Ela teve 30% do corpo queimado, mas não corre riscos de morte”, disse o advogado.

Renan deve prestar depoimento à polícia nos próximos dias. O delegado da 1ª Delegacia do Valparaíso, Bruno Van Kuyk, informou que irá ouvir todas as testemunhas envolvidas, bem como analisará as imagens do circuito interno de segurança.