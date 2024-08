Expoabra promete movimentar R$ 8 milhões no setor agropecuário

O Parque Granja do Torto, em Brasília, abriu as portas para receber a 32ª edição da Expoabra, um dos mais importantes eventos agropecuários do país. A feira começou ontem e segue até 8 de setembro. A expectativa é receber cerca de 100 mil visitantes e movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios.

Com uma forte ênfase técnica, o evento traz o que há de mais avançado em genética pecuária e manejo rural, com a participação de mais de 600 animais de elite. A Expoabra 2024 apresentará exposições de bovinos das raças Nelore, Gir, Guzerá, Senepol e Wagyu, além de equinos Quarto de Milha, Árabe, Crioulo, Mangalarga Marchador e Campolina. As provas equestres e bovinas, que são o ponto alto do evento, vão destacar as melhores práticas e avanços no manejo e na criação, com destaque para as competições que avaliam morfologia, andamento e ação dos animais.

"Estamos preparados. A parte técnica está toda pronta, e já estamos com competições acontecendo simultaneamente. É a primeira vez que estou à frente, o que me honra muito e queremos fazer a melhor edição pós-pandemia", destacou Fábio Cipriano, presidente da Expoabra.

Leia também: Bombeiros montam esquema de atenção máxima e alertam para uso de impermeabilizantes

Hoje, a programação traz, a partir das 8h, um concurso leiteiro da raça Gir, seminários de cutelaria, workshop de cães de guarda e proteção. Para os pais que desejam levar os filhos, às 15h será liberado o setor composto por parques infláveis, camas elásticas, corrida de obstáculos, touro mecânico e piscina de bolinhas. Encerrando o dia, a arena rodeio será aberta das 22h até a 0h.

Competição

Edgar de Barros, presidente do Núcleo dos Criadores do Cavalo Campolina Brasil Central, detalhou as exigentes competições equestres que são um dos destaques do evento. "A morfologia avalia o padrão da raça, enquanto a marcha avalia o andamento dos animais. Ontem (quinta-feira), julgamos todos os machos e hoje (ontem) estamos avaliando as fêmeas. A competição dura três dias, e cada categoria tem três pontos de avaliação, que são premiados separadamente. Caso haja empate, a prova de ação serve como critério de desempate", explica.

Ailton Bernardino, conhecido como "Cavaleiro", proprietário do Haras Aba, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, foi o vencedor da competição equestre e comenta que foi um momento de grande satisfação. "Toda vitória traz muita alegria. A dedicação e o trabalho que realizamos em casa precisam ser apresentados na pista, onde muitos outros competidores também fazem um excelente trabalho. Ser consagrado com a vitória nos enche de esperança, alegria e a certeza de que estamos no caminho certo, colhendo os frutos do nosso esforço", vibra.

O evento também oferece um espaço valioso para pequenos produtores rurais, que têm a oportunidade de expor e comercializar seus produtos. Rosângela de Almeida, produtora de doces orgânicos, celebra a chance de participar pela terceira vez consecutiva. "Para nós é um momento ímpar de mostrar e vender nossos produtos, o que é extremamente importante", afirma. A produção dela é completamente orgânica e o carro-chefe é a goiabada cascão. "Estou feliz de estar aqui, é o meu ambiente e estou com grandes expectativas de venda", compartilhou.

Entretenimento

A feira agropecuária não traz apenas conceitos técnicos ao público. Segundo Fábio Cipriano, o evento tem buscado se destacar com a programação cultural diversificada, que promete entreter toda a família. "A Expoabra é um espaço de negócios e conhecimento, movimentando a economia local e incentivando os produtores a explorar novas oportunidades", afirma. A agenda musical, por exemplo, é um dos grandes atrativos, com shows de artistas renomados como Maiara e Maraisa, Frejat, Thaeme e Thiago, e Edson e Hudson. "É um evento para todas as idades, com programação para crianças, adultos e profissionais do agro. Ninguém pode ficar de fora", completa.

Leilão

A programação do evento traz o leilão Nelore Ibaneis & Convidados, no dia 2 de setembro, às 20 horas. O governador do DF ofertará cerca de 30 lotes de embriões, bezerras, doadoras, aspirações e animais de pista. O gado bovino batizado de Catedral FIV Ibaneis será o grande destaque dessa etapa da feira, além de ser da linhagem de uma das matriarcas da raça, Parla FIVAJJ.