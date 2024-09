32ª edição da Expoabra esquenta o agronegócio no DF

A 32ª edição da Expoabra está funcionando a pleno vapor. Considerado um dos mais importantes eventos agropecuários do país, a programação começou na sexta-feira e segue até 8 de setembro. Os organizadores esperam receber cerca de 100 mil visitantes no Parque Granja do Torto. A expectativa é de que os dez dias de evento movimente mais de R$ 8 milhões em negócios.

A feira agropecuária não traz apenas conceitos técnicos aos amantes do segmento. Segundo presidente da Expoabra, Fábio Cipriano, o evento tem buscado se destacar com a programação cultural diversificada, que promete entreter toda a família. A agenda musical, por exemplo, é um dos grandes atrativos, com shows de artistas renomados, como Maiara e Maraisa, Frejat, Thaeme e Thiago, e Edson e Hudson. "É um evento para todas as idades, com atividades para crianças, adultos e profissionais do agro. Ninguém vai ficar de fora", completou.

A programação começa às 8h, com campeonato de canto de aves, concurso leiteiro da raça Gir, seminários de cutelaria, exposição de bovinos, workshop de cães de guarda e proteção. Para os pais que desejam levar os filhos, às 15h, será liberado o setor composto por parques infláveis, camas elásticas, corrida de obstáculos, touro mecânico e piscina de bolinhas. Encerrando o dia, a arena rodeio será aberta das 22h até a 0h. Um dos pontos altos da programação de domingo (1/9) é um leilão de gado nelore.



A programação de ontem, trouxe a terceira edição do torneio realizado pelo Núcleo do Quarto de Milha de Brasília, chamado NQMB Show. A competição foi conduzida por Lucas Lima, presidente da associação. Ele explica que o evento é uma tradição, com diversas modalidades, incluindo a prova de três tambores, uma corrida de velocidade que envolve desde crianças até profissionais. "Estamos muito felizes com o sucesso da competição. É gratificante ver o público acompanhar e prestigiar. Para nós, é um sinal que estamos no caminho certo", destacou Lucas.

Ana Elisa, 19 anos, vencedora da categoria amador de três tambores, se emocionou. "Ganhar em casa é sempre especial, porque consigo reunir toda a família para torcer por mim. É um sentimento diferente", revelou.

No mesmo dia, Iran Rodrigues, 58, estava presente com a família e compartilhou a importância de vivenciar um ambiente rural em meio à rotina urbana de Brasília. "É uma forma de voltar às raízes, já que minha família sempre esteve ligada à vida na fazenda", disse o representante comercial.

Para Iran Rodrigues, a Expoabra é uma alternativa para fugir da agitação da cidade e ter um momento de qualidade com a família. "É muito importante para mim viver essa experiência ao lado delas", afirmou.

.

Saiba Mais