Vídeo mostra suspeito de furtar artigo indígena no Sesi Lab

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou o suspeito de furtar um cachimbo indígena durante uma exposição no Sesi Lab, no dia 25 de julho. Imagens das câmeras de segurança, divulgadas nesta segunda-feira (10/9), mostram um homem mexendo em diversos artefatos do espaço cultural.

Apesar de ter identificado o acusado, a PCDF ainda não conseguiu localizar seu paradeiro. O delegado-chefe da 5ª Delegacia (área central), Wellington Barros, informou que equipes têm investigado o caso desde o dia do ocorrido. “Na análise das imagens, foi possível identificar um possível suspeito do crime. Embora o jovem seja visto mexendo em todos os biombos, não é possível confirmar se ele realmente subtraiu algum artefato. No entanto, durante as investigações, há uma grande chance de que ele seja o autor do furto”, explicou o delegado.



Ainda segundo Wellington, a polícia foi até a casa do indivíduo, localizada no Entorno do Distrito Federal, para que ele pudesse apresentar sua versão dos fatos, mas ele não foi encontrado. A PCDF solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito entre em contato pelo telefone 197.



O cachimbo, emprestado ao espaço cultural pela Subsecretaria de Patrimônio Cultural (SUPAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF), fazia parte do acervo do Memorial dos Povos Indígenas desde 1999. O objeto, com 5 cm de comprimento, é um bem cultural indígena do povo Tapajós.



