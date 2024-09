12 de Setembro, dia de celebrar nossos desbravadores. Viva os candangos!

O Dia do Candango, comemorado em 12 de setembro, é dedicado a celebrar aqueles que transformaram o sonho da nova capital em realidade. A data honra a coragem e o esforço dos construtores e pioneiros de Brasília. Pessoas de diversas regiões do país deixaram suas terras para construir do zero o sonho de Juscelino Kubitschek.

A pioneira Elizabeth Campos relembra com emoção sua chegada a Brasília em 1959, um ano antes da inauguração. “Vim de Goiânia com meus pais para o canteiro de obras que era Brasília na época. Nos instalamos no Núcleo Bandeirante, então chamado de Cidade Livre, onde meus pais abriram o Restaurante do Povo, que serviu os pioneiros e candangos por muito tempo”, conta.



Elizabeth recorda que tanto JK quanto Israel Pinheiro frequentavam o restaurante. “Quando JK chegava, minha mãe, Dona Ana, corria para fritar mandioca, que ele adorava”, diz. “Enfrentamos muita lama e poeira, mas sabíamos que meus pais haviam feito a melhor escolha ao empreender em Brasília.”



Ela expressa seu amor por ter acompanhado a construção da capital. “Tenho lembranças da minha infância, passeando com meu pai para ver as obras, pois ainda não havia opções de lazer”, detalha.



Outra pioneira, Cosete Ramos, chegou a Brasília aos 16 anos com seu pai, o deputado Ruy Ramos. “Chegamos uma semana antes da inauguração e me lembro bem do dia 21 de abril de 1960, quando o presidente JK assinou o decreto de mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Foi um momento emocionante, com duas mil pessoas vibrando e, depois, um baile de gala no Palácio do Planalto”, relata.



Para Cosete, celebrar essa data é importante para preservar a memória do povo. “O país evoluiu, mas o passado deve ser lembrado. Isso valoriza todos que estiveram aqui desde o início. Fomos guiados pelo sonho de JK, e o passado não pode ser perdido”, ressalta.



A lei que instituiu o Dia do Candango foi proposta pelo ex-deputado Fernando Fernandes e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em 2020. “O candango foi o construtor da capital da República. Devemos a todos eles, vindos de todos os recantos do Brasil, a construção desta cidade maravilhosa. Viva aos candangos e aos seus descendentes”, afirmou o governador, à reportagem.





