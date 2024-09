Tem mamulengo na escola: projeto chega na rede pública do DF

O teatro de mamulengos do grupo Mamulengo Presepada está rodando escolas do Distrito Federal até o dia 27. As apresentações começaram em 10 de setembro, com o objetivo de levar a arte dos bonecos nordestinos para a juventude brasiliense. Serão 10 regiões administrativas percorridas pelo projeto O Mamulengo Vai à Escola, que atenderá 10 unidades de ensino públicas e cinco instituições de acolhimento de menores na capital federal.

Nos eventos, é apresentada a peça O Romance do Vaqueiro Benedito e as escolas recebem um kit para produção teatral e oficina para uso dos bonecos. A peça e a oficina serão performadas pelo mestre bonequeiro Chico Simões, que há 40 anos trabalha com o teatro de mamulengos. Ele celebra a ajuda do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) para poder compartilhar seu amor pelos fantoches com os mais novos.

"De escola em escola, e criança por criança, a gente pode conversar e apresentar para eles. Eu vi teatro de bonecos pela primeira vez na escola. Então, tenho a esperança de que essas crianças que estão assistindo hoje continuem com essa tradição", explica o artista.

A grande diferença do projeto O Mamulengo Vai à Escola em relação aos anteriores do grupo Mamulengo Presepada é o apoio do FAC-DF. Por conta desse suporte, as apresentações agora se encerram com a entrega de um kit educativo brincante, composto de uma mala com 10 bonecos de luva, um estandarte de cena e uma tolda teatral em tamanho infantil.

A nova campanha levará os espetáculos do teatro de bonecos a unidades de ensino e de acolhimento nas regiões de Brazlândia, Ceilândia, Estrutural/SCIA, Gama, Plano Piloto, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia, Taguatinga e Varjão. Dessa maneira, o mestre bonequeiro pretende manter viva a sua paixão dentro da cultura brasiliense em suas diversas regiões administrativas.













Gratidão

Já foram realizados espetáculos em Ceilândia, Plano Piloto, Samambaia, Taguatinga, Estrutural e Riacho Fundo II. O bonequeiro se diz grato pela experiência vivida até aqui e pela satisfação dos alunos que assistiram as apresentações.

"A sensação é de que vale a pena, de que tudo que a gente passou, todas as dificuldades que a gente enfrentou, nesses 40 e tantos anos, valeram a pena. É gratificante. Como foi inesquecível para mim, quando eu era criança, ter visto um teatro de bonecos na escola, aqui em Taguatinga, eu sei que é inesquecível para eles também", valoriza Simões.

Ele também declara empolgação pelas apresentações na Cidade Estrutural, pela oportunidade de levar sua arte para crianças em situações de risco social. Tendo vindo de situação parecida, o artista espera inspirar a nova geração a seguir seus passos e manter a tradição dos mamulengos viva.

Outro momento marcante para Simões foi a apresentação no Centro de Ensino Especial 01 (CEE 01) de Taguatinga. Para o artista, poder mostrar a essas pessoas com necessidades especiais novas maneiras de se expressar por meio da arte é uma dádiva.

"Penso que a arte toda é uma linguagem especial. Eu, como artista, só consigo comunicar as coisas que eu quero ou sinto fazendo teatro. Uma pessoa portadora de deficiência também procura uma outra linguagem para suprir aquela dificuldade que ela tem. Nessa busca dessa outra linguagem, a arte é um canal muito eficiente, é uma linguagem universal", explica.

Inclusão

A coordenadora do CEE 01, Ana Paula Soares de Souza, 48, celebra a ida do Mamulengo Presepada e ressalta a importância desse tipo de entretenimento educativo para os alunos. "É uma sensação até difícil de mensurar. Porque a gente proporciona para eles algo que a maioria aqui não tem acesso, que a família não consegue proporcionar. É muito gratificante para a gente poder ofertar esses eventos para eles. Estou muito feliz pelo kit educativo brincante, nós estávamos aguardando essa mala e vamos usar muito com os alunos", comemora.

A coordenadora afirma que os estudantes sempre se mostram muito felizes com apresentações do tipo. Ela explica que muitos não têm acesso a peças e espetáculos em casa, por falta de condições das famílias. Pelas necessidades especiais que possuem, a acessibilidade do teatro de bonecos se mostra ideal para a diversão dos estudantes, algo que Ana Paula comemora.

Após o término do show, os professores e coordenadores do CEE 01 passaram por uma oficina, ministrada pelo próprio Mamulengo Presepada, de instruções para usar o material doado com o kit brincante. Eles foram orientados sobre como montar a tolda e manipular os fantoches, além de receber dicas de como trabalhar conteúdos por meio dos bonecos.

Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho