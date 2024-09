Polícia Rodoviária Federal apreende 30kg de drogas em operações em Brasília

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 30kg de drogas nas rodovias federais que cortam Brasília. As operações contaram com o apoio do Grupo de Operações com Cães (GOC/PRF), que auxiliou na identificação e localização das substâncias ilícitas.

Na primeira ocorrência, ainda na manhã dessa quinta-feira (12/9), um ônibus interestadual com 35 passageiros foi abordado na BR 040, em Santa Maria. Durante a fiscalização das bagagens, um dos cães do GOC sinalizou a presença de entorpecentes em duas malas pertencentes a uma mulher que viajava sozinha.

Nas malas, estavam armazenados 24 tabletes de maconha (25,4kg). A suspeita admitiu ser a proprietária da droga e revelou que receberia R$ 2 mil para entregar o material na Rodoviária de Brasília. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à Coordenação de Repressão às Drogas (Cord).

Em uma segunda ação, na BR 020, em Planaltina/DF, a PRF apreendeu 5kg de cloridrato de cocaína. A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina a um veículo Fiat/Weekend. O cão da PRF indicou a presença de drogas no tanque de combustível do carro. Os policiais encontraram quatro tabletes de cocaína escondidos no interior do tanque. O motorista, de 34 anos, foi preso em flagrante.