Estelionatário é preso ao aplicar golpe em caixa eletrônico no Lago Sul

Objetos encontrados com o estelionatário no ato da prisão - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso por estelionato na manhã deste sábado (14/9), na QI 5 do Lago Sul. A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo), em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

O suspeito foi detido enquanto retirava um dispositivo usado para reter cartões em um caixa eletrônico de uma agência bancária. Com ele, foram encontrados diversos cartões pertencentes a diferentes vítimas.



O homem já havia praticado o mesmo crime no último dia 17 de agosto, no mesmo local, causando um prejuízo de R$ 10 mil e US$ 2 mil a uma vítima. O histórico criminal do suspeito revela outras passagens pela polícia pelo mesmo delito, cometido em diferentes estados do Brasil.

Após a prisão, ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foi formalizado o flagrante.