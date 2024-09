Aposta do DF bate na trave, acerta quina e garante R$ 60 mil na Mega-Sena

Uma aposta do Distrito Federal acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (14/9), faturando R$ 60.519,72. Nenhuma aposta no país conseguiu acertar os seis números sorteados.

O jogo vencedor na capital federal foi uma aposta simples, de seis números, com valor de R$ 5, realizada pela plataforma Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Além dessa aposta, outras 65 em todo o país ficaram próximas de garantir o prêmio máximo, que estava acumulado em R$ 55 milhões.

O concurso 2.774, realizado no novo Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, sorteou as dezenas 06 - 16 - 22 - 24 - 38 - 50. Com isso, o prêmio acumulou e agora será de R$ 82 milhões.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.

Apostadores com 18 anos ou mais podem fazer suas apostas on-line. Basta registrar-se no site oficial, possuir um cartão de crédito para efetuar o pagamento e seguir o processo de cadastramento, que ocorre em duas etapas. Após preencher os dados, um código de confirmação (token) é enviado por e-mail para validar o cadastro.