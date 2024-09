Integrante do PCC foragida da Colmeia gerenciava ponto de prostituição em GO

Uma integrante da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) foragida da Penitenciária Feminina do DF (PFDF) foi recapturada em um ponto de prostituição em Luziânia (GO), no Entorno do DF. A detenção ocorreu por parte dos policiais penais da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe) e contou com o apoio da equipe do Tático Operacional da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO)



A mulher estava foragida do sistema prisional desde julho de 2020, após não retornar do trabalho externo, benefício concedido pela Justiça. Recapturada pelos policiais nesta terça-feira (17/9), a presa estaria envolvida no aliciamento de garotas de programa na região goiana. A operação foi deflagrada após o recebimento de denúncias que indicavam a atuação dela no agenciamento dessas jovens.

A acusada ostenta vasta ficha criminal, com passagens por latrocínio (roubo seguido de morte), lesão corporal, porte de substância entorpecente, falsidade de documentos, roubo de veículo e receptação de veículos. A recaptura foi registrada no Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Luziânia.