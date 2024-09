Em tempo real: especialistas discutem os desafios em busca da saúde mental

Painelistas do CB.Debate Saúde Mental - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Especialistas, autoridades e profissionais de saúde se reúnem, na tarde desta terça-feira (24/9), no auditório do Correio Braziliense, para discutir e propor soluções em relação aos desafios relacionadas ao bem-estar emocional e mental no Brasil. Esse é o tema de CB.Debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar. Confira a transmissão ao vivo:

O evento também é uma oportunidade para refletir sobre o impacto das demandas do mundo atual em nossa saúde e explorar estratégias para a promoção de um ambiente mais saudável para todos.

Confira a programação do CB.Debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar

Abertura

Pré - Painel: Um recorte sobre a saúde mental

. Fernanda Falcomer, diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

. Fernanda Falcomer, diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Painel 1: Percepção, prevenção e tratamento

.Larissa Polejack, diretora de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da Universidade de Brasília (UnB);

Monique Scalco, médica psiquiatra e mestra em Ciências Médicas da Universidade de Brasília (UnB);

.Joyce Avelar, mestre em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília (UnB)

Pós Painel: Contexto Geral sobre a saúde mental

.Felipe Proenço, secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde

Painel 2: SUS e a rede de atenção psicossocial

. Sônia Barros, diretora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Drogas - SAES/MS;

. Thessa Guimarães, conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF);

. Ana Cláudia Pires Carvalho, médica neurologista do Hospital Anchieta.

Painel 3 - Saúde mental no Brasil e os impactos da atualidade

. Helena Moura, Médica psiquiatra e professora de Medicina da Universidade de Brasília (UnB);

. Adriana Rodrigues, Psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro;

. Alessandra Almeida, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia (CFP).