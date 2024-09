Flores desabrocham em área devastada pelas queimadas, próximo à Torre de TV

As queimadas na vegetação próxima à Torre de TV, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá, deixaram sinais de devastação do meio ambiente. Mesmo assim, no local, algumas flores desabrocharam e ganharam destaque em meio ao cenário de degradação. As plantas que brotaram são conhecidas como Amarilis do Cerrado, ou lírio do campo. Algumas dessas flores amarelas se misturam a árvores secas, troncos caídos e restos de fuligem. O registro da flor foi feito pelo fotógrafo amador Matheus Ferreira.

Especificamente nas áreas de vegetação nativa, essa recuperação natural após a passagem de incêndios tende a ser natural. Algumas vegetações se regeneram sozinhas, enquanto outras necessitam de um novo plantio. Entretanto, cada local deve ser avaliado após a passagem do fogo, de acordo com a superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Marcela Verciani.

Para amenizar o período de incêndios e seca, o Instituto Brasília Ambiental contratou 150 brigadistas para atuar em 12 bases. Caso queira denunciar incêndios florestais, é necessário ligar no 193, canal de emergência do CBMDF. Em queimadas nas unidades de conservação, deve-se acionar o Ibram, no número (61) 9224-7202.

Combate a incêndios florestais

193 (Corpo de Bombeiros)

(61) 9224-7202 (Instituto Brasília Ambiental)

Informações sobre autores de incêndios florestais

190 (Polícia Militar)

197 (Polícia Civil)

Com informações da Agência Brasília