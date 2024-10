Mulher morre em acidente no Cruzeiro; airbag pode ter perfurado a carótida

Uma mulher de 37 anos morreu na tarde desta terça-feira (1º/10), na Avenida das Jaqueiras, em frente ao terminal rodoviário do Cruzeiro. A vítima foi identificada como Marcela Gonçalves Feitosa de Melo.

De acordo com a Policia Militar (PMDF), um Etios colidiu na traseira de um veículo HB20, que havia parado na faixa para a travessia de um pedestre. Nesse momento, o airbag do Etios foi acionado. Conforme informações preliminares, a espoleta do airbag perfurou a artéria carótida da condutora do Etios.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para prestar os primeiros socorros, mas, ao chegarem ao local, a mulher já estava morta.