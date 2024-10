Homem é condenado a 40 anos de prisão por feminicídio no Gama

O Tribunal do Júri do Gama condenou Thiago Nunes Santana a 40 anos de prisão em regime fechado por matar sua companheira em outubro de 2023. O réu também deverá pagar 50 mil reais em indenização por danos morais aos quatro filhos da vítima. A informação da sentença foi divulgada, nesta sexta-feira (4/10), pela corte, que tomou a decisão na terça-feira (1/10).

Na denúncia, foi descrito que o crime ocorreu na presença da filha da vítima, que tinha apenas um ano e 10 meses e estava no colo da mãe no momento das agressões. A juíza presidente do Júri, Maura de Nazareth, afirmou que a conduta do acusado deve ser considerada de maior gravidade, uma vez que ele não se importou com a presença do bebê. Além disso, a magistrada destacou que o réu cometeu o crime enquanto estava foragido do sistema prisional e que possui três condenações anteriores por porte de arma de fogo de uso restrito e tráfico de entorpecentes.



Caso

O crime, cometido na Quadra 20 do Setor Oeste, no Gama, ocorreu no dia 11 de outubro de 2023. A Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de violência doméstica. No local, a guarnição encontrou uma mulher de 35 anos ensanguentada e ferida com várias perfurações de faca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a conduziu, em estado grave, ao Hospital Regional do Gama (HRG). Ele morreu dez dias depois do ataque, no centro médico, por não resistir aos ferimentos.

O condenado, Thiago Nunes Santana, fugiu do local do atentado. O Correio apurou que ele tem passagens por homicídio. Em 2015, foi condenado pela Justiça do DF a 18 anos e 4 meses, em regime fechado, por assassinar um homem no Gama. Ainda, na região, ele foi preso duas vezes por tráfico de drogas, em 2008 e 2010.