Homem é preso no Riacho Fundo por tentativa de feminicídio e de homicídio

Após esfaquear a companheira, um homem de 54 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite do último domingo (6/10) no Riacho Fundo. O feminicídio não foi consumado pois um homem interviu e impediu o crime, levando também um golpe de faca do agressor. O autor é acusado de tentativa de feminicídio e de homicídio.

Os crimes aconteceram na QC 04, no bar de propriedade da vítima, por volta de 21h45. Segundo relato da mulher, de 62 anos, ela estava em seu estabelecimento quando o companheiro chegou, iniciou uma discussão, a derrubou no chão e desferiu golpes de faca no rosto e pescoço. O homem que tentou intervir também foi atingido no rosto.

Após cometer os crimes, o autor fugiu do local. Os policiais militares realizaram buscas e conseguiram localizar o agressor nas proximidades. Ele foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. Esta é a terceira vez que a PMDF prende o homem por agredir a companheira.