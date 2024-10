Ex-presidente do PRTB em SP é alvo de tentativa de homicídio no DF

O ex-presidente do diretório do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em São Paulo Joaquim Pereira de Paulo Neto sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (10/10), em Sobradinho II.

No momento do ataque, Joaquim estava acompanhado da advogada Patrícia Reitter de Jesus Oliveira, dentro de um carro blindado, quando criminosos abriram fogo contra o veículo. Joaquim havia presidido o diretório paulista do PRTB antes do início da campanha do ex-coach Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo.

Ambos saíram ilesos e estão na delegacia prestando depoimento à polícia. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II) está investigando o caso.

Aguarde mais informações