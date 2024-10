GDF realiza ação para pessoas em situação de rua

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio de equipes que atuam no Plano de Ação para a Efetivação da Política Distrital para a População em Situação de Rua, realizou nesta sexta-feira (11/10) uma ação na Asa Norte. A operação é coordenada pela Casa Civil e já passou por diversas regiões administrativas do DF, oferecendo serviços públicos nas áreas de saúde, qualificação e emprego, moradia e acolhimento.

Estruturas clandestinas e precárias, como barracas e colchões, foram removidas de áreas públicas. De acordo com a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), durante as abordagens são oferecidos vários serviços que vão desde saúde e educação até assistência social e orientação sobre cuidados com animais domésticos.













Um auxílio excepcional de R$ 600 também é oferecido para aquelas pessoas que não têm condições de pagar aluguel. Vagas em abrigos e programas de qualificação profissional, como o RenovaDF, e o cadastro para unidades habitacionais também são disponibilizados para que ninguém fique desabrigado.

O DF Legal ressaltou que o DF foi a primeira unidade da Federação a apresentar um plano de política pública após a suspensão das ações de abordagem à população de rua pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Essas ações de acolhimento começaram a ser adotadas depois da fase de teste, em maio deste ano, quando o GDF realizou visitas na Asa Sul e em Taguatinga, atendendo cerca de 50 pessoas com assistência social e oferta de serviços públicos.

*Com informações da Agência Brasília