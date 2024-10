Veja o que abre e o que fecha no feriado e no fim de semana

Transporte Público

Metrô

Vai operar até as 22h. Das 7h às 19h, todas estações funcionarão para embarque e desembarque, e das 19h às 22h, somente a Estação Central estará aberta para embarque e desembarque. As demais estações serão apenas para desembarque de passageiros.

Ônibus



Os ônibus seguirão os horários de domingo, mas com reforço de viagens nas linhas com destino à região central de Brasília.



Saúde

Samu



O atendimento continua 24h pelo telefone 192.



Upas, emergências de hospitais e Casa de Parto de São Sebastião



Atendem de forma ininterrupta, em plantão de 24h.

UBSs e Policlínicas



Não abrem no feriado de sábado nem no domingo. O atendimento retorna na segunda-feira (14).



Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do tipo III, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas III (Caps AD III)

Funcionam normalmente, com acolhimento 24 horas, tanto no feriado quanto no domingo.



Caps tipos I e II e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi)

Não abrem no fim de semana.



Farmácias de Alto Custo



Fecham no sábado e no domingo, retornando às atividades na segunda-feira.



Fundação Hemocentro de Brasília



Não funcionará no sábado



Segurança



Delegacias

Todas as delegacias circunscricionais do DF funcionam em regime de plantão ininterrupto de 24h, assim como as delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). O telefone é o 197.

Polícia Militar (PMDF)

Trabalho ininterrupto. O número é 190.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF)

Trabalho ininterrupto. O número é 193.

Defesa Civil

O atendimento será em regime de plantão.

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)



Funcionará por meio do Núcleo de Assistência Jurídica do plantão. O funcionamento é 24 horas apenas para atendimentos urgentes.



Detran

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF, incluindo os pontos de atendimento nos postos do Na Hora.

Comércio

A maioria dos comerciários poderá trabalhar no feriado de 12 de outubro. Óticas não trabalharão.

Restaurantes comunitários

Abrem: Recanto das Emas, Planaltina, Pôr do Sol/Sol Nascente, Arniqueira, Itapoã, Varjão, Samambaia, São Sebastião e Sobradinho 2. Os demais estarão fechados.

Lazer

Torre de TV



Funcionará normalmente no feriado, das 9h às 18h45.

Zoológico e o Jardim Botânico

Abrem normalmente. Zoológico, das 8h30 às 17h, e Jardim Botânico, das 9h às 17h.

Centros olímpicos e paralímpicos (COPs)



Estarão fechados no sábado (12). No domingo (13), estarão abertos à comunidade.