Fé e devoção: multidão celebra Nossa Senhora Aparecida na Esplanada

A celebração em homenagem a Nossa Senhora Aparecida reuniu fiéis de todo o país na Esplanada dos Ministérios, na tarde deste sábado (12/10), em um evento marcado por orações, cânticos e demonstrações de fé.

A missa, presidida pelo cardeal Paulo Cezar Costa, é considerada uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, atraindo devotos de diversas regiões, que vieram expressar sua devoção à padroeira do país. A celebração contou com a presença de personalidades políticas, como a vice-governadora Celina Leão (PP) e o senador Izalci Lucas (PL-DF).

Com estimativa de 50 mil pessoas, o público aguardava a apresentação das cantoras Michelle Abrantes, Gabriela Carvalho, Huanda Silva, Lilian Ingrid, e da pianista Marília de Alexandria, além da participação especial de Adriana Arydes.

Trânsito

Desde as 16h, a Esplanada dos Ministérios foi interditada para o tráfego de veículos. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) reforçou o efetivo policial na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) e aumentou o número de bombeiros em serviço. A organização do trânsito está sob a responsabilidade da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Departamento de Trânsito (Detran-DF).

O tráfego de veículos na via S1 foi interrompido, e o fluxo desviado para a L2 Sul. Veículos provenientes da L2 Sul, com destino ao Eixo Monumental, deverão seguir em direção ao Buraco do Tatuí.

Na via N1, o bloqueio ocorre próximo ao quartel do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). Os acessos à N1 pelas vias do Palácio Presidencial, L4 e N2 estão fechados, assim como as entradas para os estacionamentos dos Ministérios pela N1, que poderão ser acessados somente pela via N2.