Festival de canoagem reúne mulheres sobreviventes do câncer de mama

Brasília receberá, entre 24 e 27 de outubro, o Festival Dragon Boat para mulheres sobreviventes do câncer de mama. O movimento reunirá as chamadas “Remadoras Rosa”, que praticam a canoagem. Além das provas de canoagem, o festival terá diversas atividades, como palestras, práticas de bem-estar e passeios.

O evento ocorrerá das 8h às 22h, no Clube da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade) e contará com a participação de 350 mulheres remadoras. No total, serão 15 equipes inscritas que representam Brasil, Chile, Argentina, Colômbia e Canadá. Com os técnicos e pessoal de apoio, o evento envolverá mais de 1,3 mil pessoas. A primeira equipe de mulheres sobreviventes do câncer de mama formada no mundo também estará no Festival: é a Abreast In A Boat, do Canadá, que em tradução livre significa “lado a lado em um barco”. Em 2025, a equipe pioneira do Canadá vai celebrar 30 anos de atividades.

Além do lúdico, o festival faz uma importante referência ao Outubro Rosa, mês dedicado a alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama para reduzir a incidência e a mortalidade dessa doença.

O grupo de Brasília, pioneiro no Brasil, integra a iniciativa Remadoras Rosa que, por sua vez, faz parte de uma ação internacional com sede na Nova Zelândia, a International Breast Cancer Paddlers.