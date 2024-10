Correio e TV Brasília promovem debate entre candidatos à OAB-DF

O debate será dividido em quatro blocos. No primeiro, jornalistas do Correio Braziliense e da TV Brasília farão perguntas aos candidatos, com a possibilidade de outro candidato comentar as respostas. No segundo e terceiro blocos, os próprios candidatos farão perguntas entre si. O debate será encerrado com as considerações finais, momento em que cada candidato poderá apresentar propostas e deixar uma mensagem final aos eleitores.

Brasília é um importante centro da advocacia, devido à presença dos tribunais superiores e de inúmeros órgãos públicos. As eleições da OAB/DF mobilizam cerca de 50 mil advogados no Distrito Federal e têm grande relevância, pois, além de impactar diretamente a comunidade jurídica, a OAB é uma entidade que aborda questões de interesse público, como a defesa da democracia e dos direitos dos cidadãos. O debate será uma oportunidade para os candidatos se apresentarem além das redes sociais, responderem a questionamentos e confrontarem diretamente seus adversários.

Veja quem são os candidatos



Paulo Maurício Siqueira (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A chapa OAB para Todos tem como candidatos Paulo Maurício Siqueira, conhecido como Poli, e Roberta Queiroz como vice. Com 22 anos de experiência na advocacia e uma extensa trajetória na OAB/DF, onde ocupou diversos cargos, Poli conta com o apoio da atual gestão. Sua candidatura defende a independência da Ordem, a ampliação da participação feminina, e tem como principal bandeira a defesa da democracia e dos direitos da sociedade. “O debate permitirá que a advocacia conheça quem realmente se importa com os interesses da nossa profissão e da sociedade”, diz o candidato ao Correio.

Cleber Lopes, candidato à OAB-DF (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Cléber Lopes é o candidato da chapa A Ordem com Voz, tendo Gisele Reis como vice. Advogado criminalista, ele possui uma sólida trajetória acadêmica, com 15 anos como professor de Direito Penal e Processual Penal. Na OAB/DF, ocupou diversos cargos como secretário-geral adjunto e presidente da Comissão de Prerrogativas. Além disso, atuou como desembargador titular do TRE-DF de 2013 a 2015. “Buscamos um debate franco, verdadeiro e respeitoso. Não podemos, como advogados, aceitar uma campanha que não respeite as ideias e que não saiba conviver com divergências”, afirma o candidato.

Everardo Gueiros, candidato à OAB-DF (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Everardo Gueiros é o candidato da chapa Coragem para Mudar, ao lado de sua vice, Raquel Vieira. Com quase 30 anos de experiência na advocacia, ele defende uma OAB inclusiva, comprometida com a valorização da profissão e a proteção dos direitos dos advogados, focando na defesa das prerrogativas da categoria e na ampliação da voz dos profissionais, especialmente daqueles na base. “O debate será um momento histórico, permitindo que os candidatos apresentem suas propostas em TV aberta. Espero que todos venham com o objetivo de trazer suas ideias de forma respeitosa", afirma Everardo.

Cristiane Damasceno, candidata à OAB-DF (foto: Ed Alves/CB)

A chapa Inovar a Ordem apresenta Cris Damasceno como candidata à presidência da OAB/DF, com Alexandre Queiroz como vice. Com o slogan "Inovar a Ordem", Cris define sua candidatura como um "propósito". “O debate é um dos melhores meios para que as advogadas e advogados possam conhecer a história dos candidatos e seus feitos em favor da advocacia”, declara Cris. Pós-graduada em Direito Processual Penal pela Universidade Gama Filho e mestre em Direito Constitucional pela EDB/IDP, ela tem experiência como vice-presidente da OAB/DF (2019-2021) e conselheira seccional (2016-2018).

Karolyne Guimarães, candidata à OAB-DF (foto: Divulgação)

Karolyne Guimarães é a candidata da chapa A OAB que eu preciso, com Antônio Gomes como vice. A advogada possui uma carreira destacada, com experiência como Diretora da OAB-DF, Subseção de Taguatinga (2016-2018), membro da Comissão Criminal e Administradora Regional de Taguatinga (2017-2019). Também atuou como Subsecretária de Estado da Saúde em 2019, recebendo diversas honrarias por suas contribuições profissionais. “Espero um debate produtivo e respeitoso, onde cada candidato possa demonstrar seu compromisso com o futuro da nossa classe", compartilhou a candidata.

Eleições on-line

Neste ano, as eleições da OAB/DF serão novamente realizadas de forma online. A Seccional do Distrito Federal foi pioneira na implementação desse sistema, que estreou em 2021. O formato virtual foi amplamente aceito pela advocacia, resultando em uma participação recorde de 81,29% dos eleitores aptos. Com a votação online, advogadas e advogados podem votar de maneira prática e segura pela internet, de qualquer lugar, sem a necessidade de comparecimento presencial, o que facilita a participação e reduz a abstenção.

Em 2021, apenas cinco seccionais da OAB adotaram o sistema de votação online para renovar suas diretorias e conselhos. O sucesso foi tão expressivo que, neste ano, além do Distrito Federal, outras 14 seccionais também optarão pela votação virtual, seguindo as orientações do Conselho Federal da OAB. O presidente da OAB/DF, Délio Lins e Silva Jr., reconhece a importância do formato virtual: “A modalidade, adotada de forma pioneira em 2021, trouxe resultados impressionantes. Tivemos a participação de eleitores em todos os estados do Brasil e em mais de 20 países, com os Estados Unidos registrando a maior votação no exterior, com 217 votos.”