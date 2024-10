Após surto, homem de 26 anos morre em motel do Núcleo Bandeirante

Mulher contou ter sofrido violência, no incidente do motel - (crédito: Freepik)

Um homem de 26 anos morreu em um motel da Avenida Central do Núcleo Bandeirante, neste sábado (19/10), após apresentar parada cardíaca. Tudo foi testemunhado por uma acompanhante, de 25 anos. A mulher contou da condição do homem, que era esquizofrênico, e ressaltou que ambos usaram cocaína e álcool.



O surto psicótico do homem ocorreu em meio a uma briga com a parceira, na suíte que eles ocupavam. Uma equipe de socorristas tentou a reanimação, por meio de manobras de pronto-atendimento no local, mas a morte foi constatada, após parada cardíaca.

O corpo foi removido para o IML, depois de perícia ter sido concluído pela Polícia Civil do DF. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) apura os fatos.