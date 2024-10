30% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados, aponta especialista

De acordo com Gianna Rosa, supervisora de nutrição do Hospital Daher com especialização em Nutrição Oncológica, estudos mostram que 30% dos casos de câncer poderiam ser evitados com hábitos saudáveis, incluindo uma alimentação balanceada. A especialista participa nesta quinta-feira (24/10) do CB Debate Câncer de Mama, evento organizado pelo Correio Braziliense para promover a importância da informação e do diálogo para a prevenção e tratamento da doença.



Para o debate, Gianna Rosa aponta os bons hábitos como forma de prevenção. "Hoje eu vou falar bastante sobre a questão dos hábitos saudáveis, que inclui a alimentação associada a outros pilares, como o sono, a hidratação, e a prática de atividade física. Todos esses fatores nos ajudam a evitar o risco de câncer. Então, a palestra é focada nisso, desmistificando também a ideia de que as pessoas só precisam se preocupar com a alimentação saudável quando estão doentes. Na verdade, ela é uma prática preventiva no dia a dia”, explica a nutricionista.

A profissional afirma que a prevenção não se resume apenas a fazer exames, mas também em escolhas do dia a dia. "É sobre valorizar a hidratação, o sono, praticar atividade física regularmente, e ter uma alimentação saudável, sem aquela visão restritiva". Segundo Gianna alimentação é algo afetivo e culturalmente associada a momentos de comemoração e por ir é necessário acabar com o mito de que alimentação saudável é punitiva. "Quando alguém quer cuidar da saúde, não precisa eliminar completamente certos. A verdade é que podemos comer de tudo, mas de forma equilibrada e saudável", compartilha.



"Eu achei a proposta (do debate do Correio Braziliense)muito interessante. Acredito que ações assim nos ajudam a falar sobre a prevenção de forma abrangente, abordando a questão dos exames, porque apenas a alimentação não elimina o risco de câncer, mas sim, diminui. E claro, fazendo os exames corretamente, as pessoas conseguem obter um diagnóstico precoce, um tratamento mais eficaz e, assim, uma sobrevida melhor", celebra a nutricionista.