Suplementação em excesso pode sobrecarregar fígado e rins, diz nutricionista

Gianna Rosa, supervisora de Nutrição do Hospital Daher e especialista em nutrição oncológica - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A. Press)

Segundo Gianna Rosa, supervisora de Nutrição do Hospital Daher e especialista em nutrição oncológica, o uso de suplementação em excesso pode causar danos ao fígado e aos rins. "Hoje em dia, está muito na moda usar suplementação. As pessoas usam suplementos para o cabelo, para as unhas, colágeno para a pele, mas esquecem que o mais importante é a nutrição de dentro para fora", explica.

A especialista detalha que o excesso desses suplementos pode fazer mal, pois eles são processados pelo corpo da mesma forma que medicamentos. Os alimentos passam por um processo de metabolização natural dos alimentos, que começa pela boca, segue para o estômago e a maior parte da absorção ocorre no intestino. Já os medicamentos, incluindo os suplementos, podem ter uma via de metabolização diferente, que vai para o fígado ou os rins, dependendo do tipo. Por isso, é importante utilizar os suplementos da forma correta e somente quando necessário.

Gianna alerta que é preciso ter cuidado com esse tipo de suplementação e sempre priorizar a alimentação natural. "A suplementação deve ser vista como a 'cereja do bolo', não como o bolo em si. Não é ela que vai garantir uma vida saudável ou prevenir doenças, mas pode complementar a alimentação equilibrada quando preciso", esclarece.

A especialista participa, nesta quinta-feira (24/10), do CB.Debate Câncer de Mama, evento organizado pelo Correio Braziliense para promover a importância da informação e do diálogo para a prevenção e tratamento da doença. "Acredito que ações como essa nos ajudam a falar sobre a prevenção de forma abrangente, abordando a questão dos exames, porque apenas a alimentação não elimina o risco de câncer, mas sim, diminui", celebra a especialsta.