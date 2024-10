Justiça mantém preso ex-presidente do PT-DF por suspeita de pedofilia

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do ex-presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores no DF (PT-DF) Wilmar Lacerda - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do ex-presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores no DF (PT-DF) Wilmar Lacerda, preso na quinta-feira (24/10) sob suspeita de pedofilia.

Lacerda foi submetido a audiência de custódia, e a prisão foi convertida em preventiva. Ele se tornou alvo da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após investigações sobre a contratação de menores de idade para programas sexuais.

Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um empresário, agentes encontraram, no celular do investigado, mensagens trocadas com Lacerda que indicam seu envolvimento nos crimes. Uma das menores envolvidas tem apenas 13 anos.

As investigações revelaram que o empresário investigado fazia pagamentos para a contratação das adolescentes. O inquérito é conduzido pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) como parte da Operação Predador. O caso tramita sob sigilo judicial.

O Correio não conseguiu localizar a defesa do petista. O espaço fica aberto para manifestações.

Afastamento

Por determinação do presidente do PT-DF, Jacy Afonso, Wilmar Lacerda foi afastado de suas funções no partido.

Segundo o partido, o petista permanecerá afastado até que sejam esclarecidas as graves acusações contra ele. O líder do PT na Câmara Legislativa (CLDF), Chico Vigilante, emitiu nota pedindo o afastamento de Lacerda, o que foi acatado pela direção do partido.

“Reitero meu compromisso em lutar contra qualquer tipo de crime que viole os direitos humanos, e ressalto que é fundamental que o processo judicial seja conduzido de forma justa e transparente, assegurando a apuração completa dos fatos”, salientou Vigilante, por nota.