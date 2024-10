CLDF aprova lei que permite passe livre gratuito para acompanhantes de alunos

10/09/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Usuários do transporte público que podem acessar os horários dos ônibus através da Business Intelligence tecnologia desenvolvida para desenvolver a Mobilidade Urbana do aplicativo DF no Ponto. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (29/10), um projeto de lei que permite a gratuidade no Passe Livre Estudantil aos acompanhantes dos alunos da capital. O ajuste foi proposto pelo deputado Fábio Felix (PSOL).

Na justificativa, o parlamentar argumentou que a expansão do benefício é essencial para que as crianças possam transitar com segurança junto ao acompanhante responsável.

“Caso contrário, na impossibilidade de pagar a passagem, a criança pode deixar de acessar a educação infantil. Isso prejudica a própria criança e toda a família, principalmente as mães e outras mulheres da família, que são desproporcionalmente responsabilizadas pelo cuidado com as crianças”, frisou o deputado.