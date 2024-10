Operação desmantela ponto de tráfico na 'Invasão do Sudoeste'

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), desencadeada na tarde desta terça-feira (29/10), resultou na prisão de três traficantes responsáveis por controlar um terreno localizado na SQSW 300, no Sudoeste, próximo a um posto de gasolina. Durante a ação, dois policiais ficaram feridos após serem atacados por cães pertencentes aos criminosos.

Essa foi a segunda fase de uma operação coordenada pela 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro). De acordo com as investigações, os traficantes nomearam o local como "Invasão do Sudoeste" e mantinham um fluxo intenso de usuários de drogas. Relatos indicam que os criminosos chegaram a vandalizar uma academia pública em protesto a prisões anteriores.

Na ação desta terça-feira, foram apreendidos crack e maconha.