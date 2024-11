Zoológico de Brasília apresenta novos filhotes de ema

O Zoológico de Brasília convida o público a conhecer seus sete novos filhotes de ema, nascidos em 4 de outubro. Esses novos moradores fazem parte de uma das espécies mais ameaçadas da América do Sul. Atualmente, os filhotes estão sob os cuidados do pai e da equipe do Zoo, que acompanham de perto o desenvolvimento deles.



Com esse nascimento, o Zoológico de Brasília reforça seu compromisso com a preservação da ema, uma espécie que enfrenta sérios riscos devido à destruição do seu habitat e à caça. A ema pode atingir 1,80 m de altura e pesar até 34 kg. Reconhecida pela velocidade, podendo correr até 60 km/h, ela é ecologicamente importante, mas sua sobrevivência está cada vez mais ameaçada.

Os recém-nascidos, ainda pequenos e frágeis, estão sendo cuidados pelo pai, que, na espécie, assume o papel de protetor e cuidador dos filhotes. No zoológico, a equipe garante que o recinto seja ideal para o desenvolvimento deles, com supervisão frequente e suporte especializado. Segundo os responsáveis pelo manejo, esse acompanhamento minucioso é essencial nos primeiros meses de vida, quando as aves são mais vulneráveis.