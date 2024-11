Inmet indica alerta amarelo para chuvas intensas no DF nesta quarta

A umidade relativa do ar chegou a 95% nas primeiras horas da manhã, com queda prevista para 60% nos períodos mais quentes - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para as chuvas na capital. De acordo com o órgão, o Distrito Federal seguirá enfrentando dias de chuvas intensas, com precipitações distribuídas em várias regiões. A Estação Metereológica de Águas Emendadas registrou, nesta quarta-feira (6/11), temperaturas mínima de 18°C e máxima em torno de 27°C. A umidade relativa do ar chegou a 95% nas primeiras horas da manhã, com queda prevista para 60% nos períodos mais quentes.

Dayse Moraes, meteorologista do Inmet, declara que essa condição deve seguir por toda semana no DF. “A chuva deve continuar assim nos próximos dias com algumas áreas recebendo chuvas mais fortes, enquanto em outras pode haver precipitações mais leves”, explica ao Correio.

Segundo a especialista, a combinação entre a alta umidade e o calor favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando a frequência de chuvas, principalmente durante a tarde.

Cuidados

Com a intensificação das chuvas, Dayse alerta para alguns cuidados essenciais da população. “É importante evitar áreas de risco, como vias alagadas, além de evitar estacionar sob placas de sinalização ou árvores, pois ventos fortes podem causar quedas e acidentes”, orienta.

Os raios e rajadas de vento, comuns nessa época, tornam ainda mais importante que a população se mantenha em segurança, preferindo abrigos em locais protegidos e longe de fiações elétricas.