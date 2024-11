Morador do Sol Nascente providenciava estadia e armas para gangue do Rolex

Atuante em todo o país, a chamada “gangue do Rolex” contava com um núcleo logístico no Distrito Federal, responsável por dar suporte aos membros que vinham de São Paulo para a capital. Nesta quinta-feira (7/11), a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri) prendeu cinco pessoas em Brasília, São Paulo e Pernambuco por envolvimento com a quadrilha. O Correio apurou que, entre os presos, está George Eduardo, morador do Sol Nascente, encarregado de providenciar acolhimento e itens para o restante do grupo.

Os policiais estiveram na casa de George na manhã desta quinta-feira (7/11) para o cumprimento das ordens judiciais. O imóvel, situado em uma das regiões mais pobres do DF, o Sol Nascente, tem o padrão elevado: tem dois andares, banheira de hidromassagem, piscina aquecida na área externa, além de uma área para lazer (veja o vídeo abaixo).

George mantinha uma função importante na quadrilha do Rolex. Além de ceder estadia aos criminosos paulistas, ele providenciava motos, armas e recrutava parceiros para o cometimento dos roubos. Só no ano passado, a polícia contabilizou oito assaltos na capital em regiões de maior poder aquisitivo, como o Lago Sul e a Asa Sul.

“Identificamos que a quadrilha mantém uma organização, em que há os responsáveis por identificar o relógio, por cometer o assalto e por vender o acessório”, explicou o delegado Tiago Carvalho, da Corpatri.

Cinco pessoas foram presas — incluindo George — no DF, em São Paulo e Pernambuco. No total, quatro relógios da marca de luxo foram apreendidos.