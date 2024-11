Parceria entre Brasil e China para pesquisa e desenvolvimento do agro

Representantes do Congresso Nacional do Povo da China visitaram, na semana passada, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. O encontro, ocorrido na sexta-feira, teve como foco principal a apresentação de pesquisas e da infraestrutura do órgão, especialmente na área de conservação de recursos genéticos e biotecnologia.

Os chineses puderam conhecer, por exemplo, o banco genético da Embrapa e laboratórios. A partir da visita, a ideia é de que a cooperação entre os dois países possa sair fortalecida, especialmente no intercâmbio de germoplasma — estrutura que armazena o material genético de uma espécie e que pode ser transmitida de uma geração para outra —, e no desenvolvimento de tecnologias para a agricultura sustentável.

Foco na Ásia

A Coreia do Sul é outro mercado com o qual a Embrapa busca aproximação. No início do segundo semestre, foi assinado um memorando de entendimentos com uma empresa coreana para buscar, no Brasil, cultivares de soja não-transgênicas com bom desempenho para fabricação de produtos alimentícios, bastante consumidos na Ásia.

O principal produto é o tofu, um queijo vegetal feito a partir do leite de soja. Outro produto de grande consumo naquele país é o missô, uma pasta fermentada de grãos, além de bebidas que têm como base a oleaginosa. Cinco cultivares ricas em proteína desenvolvidas pela Embrapa Cerrados foram enviados para serem testados no país asiático.

Soja brasileira enviada pela Embrapa para a Coreia do Sul (foto: Embrapa/Divulgação)

Bioinsumos em alta

A CropLife Brasil, entidade que reúne empresas especializadas em pesquisa e desenvolvimento de soluções para a produção agrícola nos setores de germoplasma (mudas e sementes), biotecnologia e defensivos químicos, estima que a área tratada com bioinsumos deve aumentar 13% na safra 2024/2025, em comparação com a 2023/2024.

Segundo a Croplife, as vendas tiveram crescimento médio de 6% no acumulado dos últimos três anos. Já o volume registrou aumento médio de 13% no mesmo período. Ambos os percentuais consideram o fechamento do último trimestre.

A demanda pela adoção de bioinsumos segue com tendência de alta e a inovação contínua será ainda mais essencial para manter essa trajetória a longo prazo"

" Amália Borsari, diretora de Bioinsumos da CropLife Brasil

171

Quantidade de assinaturas necessárias para que a PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1 seja protocolada na Câmara dos Deputados. O tema está em evidência nas redes sociais, ocupando os trending topics do X (o antigo Twitter) desde a semana passada. Um abaixo-assinado on-line a favor da redução da jornada conta com mais de 1,3 milhão de assinaturas.

Mérito no varejo

CEO e fundador da Bio Mundo e do Mundo dos Filtros, Edmar Mothé foi um dos vencedores do Prêmio Mérito Varejista 2024. A premiação, realizada no Distrito Federal, reconheceu a contribuição do empresário para o desenvolvimento do comércio local e seu impacto social.

A Bio Mundo é considerada um case de sucesso no setor de produtos naturais e nutrição esportiva. Com mais de 170 lojas em 22 unidades da Federação, a empresa aposta em uma grande variedade de produtos para fidelizar o consumidor. Além de Mothé, cinco empresários, dois jornalistas e duas personalidades públicas receberam o Prêmio Mérito Varejista 2024.

CEO e fundador da Bio Mundo e do Mundo dos Filtros, Edmar Mothé recebe o prêmio Mérito Varejista 2024 (foto: Divulgação)

Terceirização na advocacia

Em reunião virtual nesta segunda-feira, o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) considerou constitucional a Lei nº 13.429, de 2017, que flexibiliza as contratações terceirizadas. A norma permite que empresas terceirizem tanto atividades-meio quanto atividades-fim, ampliando as possibilidades de contratação temporária.

Em seu voto, o relator, Mansour Elias Karmouche (MS), defendeu que o estatuto da advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994) e o Provimento 169/2015 da OAB regulem contratos de associações entre advogados, assegurando a autonomia profissional e vedando características empresariais nas sociedades de advocacia. "A validade desse modelo associativo tem sido confirmada pelo STF, reforçando a diversidade de relações jurídicas no trabalho advocatício, fora do regime de emprego típico."

Olho na reforma tributária

A Câmara de Tributação e Finanças Públicas da Fecomércio-DF, em parceria com a Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT), realiza, nesta terça-feira, às 19h, um talk show sobre transação tributária e reforma tributária. A proposta do encontro é esclarecer dúvidas sobre a regularização fiscal e o impacto da reforma tributária nos setores de comércio e serviços.

A abertura do evento será feita pelo presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire (na foto à esqueda). Em seguida, o ex-secretário da Receita Federal Jorge Rachid (D) e o procurador-geral adjunto de Gestão da Dívida Ativa da União e do FGTS, Theo Lucas, falam para a plateia de membros da Câmara de Tributação da Federação, empresários, advogados, contadores e consultores tributários.

O presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, e o ex-secretário da Receita Federal Jorge Rachid (foto: Divulgação)