"Muito radicalismo", diz Ibaneis sobre atentado terrorista em frente ao STF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse ao Correio que está acompanhando as investigações das explosões que ocorreram no Supremo Tribunal Federal (STF) junto à equipe que está na capital do país.

Leia também: Trânsito restrito na Esplanada dos Ministérios após ataque de bomba no STF

O chefe do Executivo local lamentou o ocorrido e disse que "estamos vivendo tempos difíceis". "Muito radicalismo. Eu, que venho da OAB, onde se prega o diálogo como forma de conciliação, fico muito preocupado com os extremos", disse o governador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ibaneis, que está cumprindo agenda na Itália desde o último fim de semana, afirmou que sua equipe está em contato com o governo federal. "A informação do ministro Alexandre de Moraes é que deve avocar o inquérito ainda hoje e as investigações passam a ser da Polícia Federal", ressaltou.

"Vamos dar todo apoio e seguir com as varreduras para dar segurança às pessoas e aos prédios públicos", destacou o governador, que confirmou à reportagem que não vai adiantar a volta ao DF por causa do ocorrido. A expectativa é que ele retorne no próximo domingo (17/11).

O governador disse ainda que as informações mais recentes dão conta de que o autor das explosões teria agido sozinho. "Certamente, quebra dos sigilos e as investigações vão revelar se existiu outras pessoas envolvidas", avaliou.

Questionado se pretende reforçar o esquema de segurança na Esplanada dos Ministérios, Ibaneis Rocha disse que conversou com o secretário de Segurança Pública (SSP-DF), Sandro Avelar. "Pedi para manter policiamento ostensivo na Esplanada, com observância especial para a Praça dos Três Poderes", revelou.