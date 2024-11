"Muito honrado", diz Georges Seigneur, após nomeação para 2º mandato no MP

O procurador-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Georges Seigneur, manifestou alegria com a recondução ao cargo máximo do órgão, após ser nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Seigneur seguirá no comando do MPDFT para o biênio 2024-2026, após vencer a eleição interna com 276 votos, superando o promotor Antônio Suxberger, que obteve 215 votos. Lula decidiu manter a continuidade da atual gestão, respeitando a escolha dos promotores. “Estou muito feliz e consciente da responsabilidade de estar à frente do Ministério Público do DF por mais dois anos. Temos muitos projetos para serem implementados e o desafio contínuo de atuar pela defesa dos direitos da população do DF”, disse à reportagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Essa é a nossa missão, o nosso foco principal de trabalho. Merecer a confiança do presidente da República, do Ministério Público e da sociedade é algo que me deixa muito honrado”, completou o procurador-geral. A decisão da continuação dele ao cargo foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de quarta-feira (13/11).

Em seu primeiro mandato como procurador-geral de Justiça, Georges criou e presidiu um grupo de gestão para acompanhar a intervenção federal na segurança pública do DF, coordenando ações que resultaram em mais de 1,3 mil prisões e aproximadamente mil audiências de custódia. Ele acabara de assumir o cargo quando ocorreram os episódios de 8 de janeiro de 2023.

Em seguida, Georges Seigneur investiu em tecnologia, inteligência artificial e manteve a equipe de promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) que atuou em várias investigações na área de saúde. Na gestão de Seigneur, o Gaeco realizou mais de 20 operações, incluindo a Operação Vigia, que atingiu diretamente a cúpula da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Ele é presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento Processual (GNP) do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). Há um ano, Georges foi homenageado pela Câmara Legislativa, ao receber o título de Cidadão Honorário do DF pelo trabalho realizado no MPDFT.

Perfil

Membro do MPDFT desde 2002, Georges Seigneur já atuou como assessor de Políticas Institucionais, chefe de gabinete e assessor parlamentar. Com passagem por diversas promotorias criminais e pela Promotoria de Fundações, também foi um dos coordenadores da eleição para o Conselho Tutelar. Por 11 anos, foi coordenador das Promotorias de Justiça do Paranoá.

Durante a pandemia, integrou o Gabinete de Crise, que coordenou a adequação das atividades do MPDFT, priorizando respostas rápidas às demandas sociais. Graduado e mestre em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), Georges é especialista em Direito Processual Penal.

Atualmente, ele leciona na graduação e na pós-graduação do curso de Direito do Uniceub. Com formação complementar em Direito Constitucional e Legislação Aplicada ao MPU, possui publicações acadêmicas nas áreas de Direito Penal, Processual Penal, Constitucional e Internacional.