Obituário: 34 funerais no DF e Entorno nesta sexta; veja a lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (15/10):

Campo da Esperança

Alexsandro dos Santos Pacheco, 53 anos

Antônio Govêia Alves, 57 anos

Carlos Messias de Azevêdo, 78 anos

João Caetano Mota Barbosa, menos de um ano

João Santiago do Nascimento, 48 anos

Lídia Maria de Oliveira, 82 anos

Maria Helena Yamamoto, 78 anos

Maria Leotéia da Silva, 79 anos

Ronaldo Alves de Souza, 64 anos

Taguatinga

Adão Rodrigues do Nascimento, 45 anos

Airton Frota Vieira da Rocha, 73 anos

Amely Santos Souza, menos de um ano

André Aryer Rios Lopes, 30 anos

Francisco da Chaga Beserra, 64 anos

Gilzira Mendes da Silva, 85 anos

Lorrany Silva de Araújo, 22 anos

Matheus Passos Bezerra, 31 anos

Nicolas Henrique Oliveira Ferreira, menos de um ano

Valdemir Marques da Silva, 75 anos

Vanderlino Ferreira dos Santos, 50 anos

Gama

Nilza de Souza Oliveira, 84 anos

Tainara Gonçalves de Oliveira, 34 anos

Planaltina

Antônio Sousa de Oliveira, 61 anos

José da Aparecida da Costa Tavares, 60 anos

José Pereira dos Santos, 90 anos

Maria Advas de Oliveira, 85 anos

Maria Midori Takagi, 61 anos

Sobradinho

Genilton Joaquim Cosmo, 71 anos

Jardim Metropolitano

Nerivane Araújo de Oliveira, 53 anos

Analy Karine Pereira de Araújo do Amaral, 27 anos

Gabriela Thaiane Vitorino de Araújo do Amaral, 34 anos

Maria de Fátima Sigismondi, 71 anos

Sebastião Monteiro do Espírito Santo, 68 anos

Marconni Sobreira, 64 anos (Cremação)