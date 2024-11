Moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo terão nova linha de ônibus

Por Luiz Fellipe Alves*

Uma nova linha de ônibus estará disponível para os moradores do Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo a partir desta segunda-feira (18/11). O ônibus 784.2 terá 14 horários aos dias úteis, saindo do Terminal do Paranoá, com tarifa no valor de R$ 2,70.

A linha foi criada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) após solicitação feita pelos moradores e análise técnica pela equipe da pasta. O trajeto da linha segue do Terminal do Paranoá, passa pela BR-479 até o Núcleo Rural e transita pela Avenida Paranoá até a Quadra 2, onde fica o Hospital Regional.

A nova linha tem o objetivo de facilitar a locomoção dos moradores dessa região, permitindo que acessem com mais facilidade serviços como escola, hospitais e comércio.

Os usuários dessa linha também poderão fazer integração com os cartões Mobilidade ou Vale-Transporte, permitindo que, no Terminal do Paranoá, utilizem esse benefício para se deslocar para as demais regiões do DF. Com o sistema integrado, o passageiro pode fazer até três embarques pagando o valor máximo de R$ 5,50.

Nova linha

Data: a partir desta segunda-feira (18/11)

Horários: 6h / 7h / 8h / 9h / 10h / 11h / 12h / 13h / 14h / 15h / 16h / 17h / 18h / 19h

Tarifa: R$ 2,70

Empresa: Pioneira

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho