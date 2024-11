Samba, resistência e cultura: evento promete agitar o Cruzeiro Novo

O mês da Consciência Negra ganha mais uma celebração no Distrito Federal com a chegada do "Enraíza Cultura". O evento celebra a rica diversidade da cultura afro-brasileira e o poder transformador do samba e ocorrerá neste domingo (24/11), no estacionamento da Feira Permanente do Cruzeiro.

Essa é a primeira edição do projeto no Cruzeiro Novo. A partir de 12h, o público poderá curtir o melhor da música, dança, gastronomia e empreendedorismo. O ritmo contagiante do samba de roda será comandado pelo cantor Makley Canto Forte, que trará clássicos como Samba da Esperança e Nanã. Acompanhado por talentosos músicos locais, como Rafa Fernandes, Negona Oliveira e Alice Maciel, a roda de samba promete contagiar o público e celebrar a resistência negra.

Os presentes poderão, ainda, desfrutar da feira de afroempreendedores, que oferecerá uma variedade de produtos e serviços que valorizam a cultura afro-brasileira, como artesanato, cosméticos naturais e culinária típica.

Serviço

O quê: Enraíza Cultura – 1ª edição

Quando: 24 de novembro (domingo), das 12h às 18h

Onde: Estacionamento da Feira Permanente do Cruzeiro

Entrada: Gratuita